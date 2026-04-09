K Jadranu za 21 eur: Našli sme najlacnejšie letenky na leto k moru, avšak nie do Chorvátska

Letná dovolenková sezóna sa blíži a ak túžite vyraziť k európskemu moru, nemali by ste si nechať plánovanie na poslednú chvíľu, pretože to môže byť poriadny šok pre vaše peňaženky. Ceny leteniek na toto obdobie bývajú spravidla vyššie, preto je ich dobré kupovať v predstihu. Nás zaujímalo, kam si môžeme zo Slovenska zaletieť počas leta s najlacnejšou letenkou. A našli sme odpoveď.
Na platforme Kiwi sme vyfiltrovali jednosmerné letenky z Bratislavy, Viedne a Budapešti kamkoľvek v termínoch počas celého júla a augusta. A našli sme letenky od 21 eur, ktoré sú aktuálne tými najlacnejšími, ktoré si k moru môžete uloviť. Navyše, rovno k obľúbenému Jadranskému.
Za cenu obeda si zaletíte z Bratislavy do klenotu Apúlie, talianskeho mestečka Bari. Konkrétne 1. augusta. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá iba 1 hodinu a 35 minút. Ak si priplatíte jedno euro, môžete vycestovať z Viedne 22. júla. Za 26 eur máte dokonca na výber z viacerých termínov.
Za málo peňazí aj na predĺžený víkend
Spiatočné letenky si viete do 100 eur nakombinovať na rôzne dátumy a dĺžky pobytu, aké vám vyhovujú. Nás zaujal napríklad výlet na predĺžený víkend od piatka 10. júla do pondelka 13. júla za 64 eur tam aj naspäť. Odlet je z Budapešti a prilieta sa do Viedne.
Bari ponúka všetko, čo od letnej dovolenky očakávate
Bari a jeho okolie ponúka dovolenkárom viacero nádherných pláží, uličiek, v ktorých sa budete strácať pri západe slnka a reštaurácií, kde ochutnáte tradičné miestne chute.
Podľa TripAdvisoru patria medzi najobľúbenejšie pláže Lama Monachile, ktorá je ukrytá v zálive a pýši sa tyrkysovou vodou, Lido Sabbiadoro, kde návštevníci chvália jeho čistotu, alebo pláž Spiaggia Pane E Pomodoro s pieskom a plytkou vodou, takže je ideálna pre rodiny s deťmi. Ak sa do Bari vyberiete, pridajte si ich na svoj bucket list.
Sumy uvádzané v článku sú aktuálne v čase jeho vzniku a môžu sa meniť.
