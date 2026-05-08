Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on

Takzvaná suverénna zahraničná politika Roberta Fica sa začína rozpadať aj v očiach mnohých, ktorí ju ešte donedávna považovali za prejav sily a nezávislosti.
Protiukrajinská rétorika slovenského premiéra sa zmiernila, európski partneri hovoria o posune Roberta Fica k pragmatizmu. Realita okolo slovenského premiéra sa mení. Rusko nedokázalo udržať pri moci svojho najväčšieho európskeho spojenca Viktora Orbána. Z Ruska zároveň prichádzajú správy o rastúcej izolácii Vladimira Putina a nervozite v samotnej Moskve. A hoci zrušiť návštevu Moskvy si už Robert Fico politicky nemôže dovoliť, zrejme sa to bude snažiť vyvážiť plánovanými návštevami ukrajinského prezidenta Volodymira Zelenského a nemeckého kancelára Friedricha Merza v Bratislave.
Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom Štefanom Hríbom rozprávala aj o ohrození eurofondov. Hríb si myslí, že eurofondy by Slovensku mali byť zmrazené a súhlasí s európskym parlamentom v jeho postupe. Kritizuje postoj europoslancov za PS, že nenabrali odvahu a nezahlasovali v europarlamente za zmrazenie. Podľa Hríba sa báli zneužitia témy.
Štefan Hríb sa zároveň vyjadril aj ku kauze Marty Šimečkovej, či k potenciálnemu spájaniu sa Richarda Sulíka a Jany Bittó Cigánikovej s Borisom Kollárom. Podľa Hríba by šlo o veľký úder pre opozíciu a toto spojenie by predstavovalo zníženie šance na normálne Slovensko.
