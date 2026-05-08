Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interez 1 na 1 bol tentoraz novinár, moderátor a komentátor Štefan Hríb.

Takzvaná suverénna zahraničná politika Roberta Fica sa začína rozpadať aj v očiach mnohých, ktorí ju ešte donedávna považovali za prejav sily a nezávislosti.

Protiukrajinská rétorika slovenského premiéra sa zmiernila, európski partneri hovoria o posune Roberta Fica k pragmatizmu. Realita okolo slovenského premiéra sa mení. Rusko nedokázalo udržať pri moci svojho najväčšieho európskeho spojenca Viktora Orbána. Z Ruska zároveň prichádzajú správy o rastúcej izolácii Vladimira Putina a nervozite v samotnej Moskve. A hoci zrušiť návštevu Moskvy si už Robert Fico politicky nemôže dovoliť, zrejme sa to bude snažiť vyvážiť plánovanými návštevami ukrajinského prezidenta Volodymira Zelenského a nemeckého kancelára Friedricha Merza v Bratislave.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom Štefanom Hríbom rozprávala aj o ohrození eurofondov. Hríb si myslí, že eurofondy by Slovensku mali byť zmrazené a súhlasí s európskym parlamentom v jeho postupe. Kritizuje postoj europoslancov za PS, že nenabrali odvahu a nezahlasovali v europarlamente za zmrazenie. Podľa Hríba sa báli zneužitia témy.

Štefan Hríb sa zároveň vyjadril aj ku kauze Marty Šimečkovej, či k potenciálnemu spájaniu sa Richarda Sulíka a Jany Bittó Cigánikovej s Borisom Kollárom. Podľa Hríba by šlo o veľký úder pre opozíciu a toto spojenie by predstavovalo zníženie šance na normálne Slovensko.

Odporúčané články
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Čo je to hantavírus a ako sa chrániť? Epidemiologička popísala prvé príznaky, dôvod na paniku nevidí
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
