Mesiace sa na to pripravovala: Kate čaká významný míľnik, po vyše 3 rokoch sa odhodlá k jednej veci

Britská kráľovská rodina bola v posledných rokoch pod obrovským tlakom, pričom veľká pozornosť verejnosti sa sústredila najmä na Kate. Princezná z Walesu si prešla mimoriadne náročným obdobím spojeným so zdravotnými problémami, no dnes pôsobí pokojnejšie, sebaistejšie a silnejšie než predtým.
Mnohí si ju obľúbili pre jej prirodzenosť, eleganciu a pokojné vystupovanie. Nie div, že sa potešili, keď po liečbe rakoviny a stiahnutí sa z verejného života začala postupne plniť kráľovské povinnosti ako za starých čias. Zdá sa však, že dnes je princezná Kate silnejšia než kedykoľvek predtým, keďže ju po vyše troch rokoch čaká niečo veľké, ako píše Daily Mirror.
Obdobie, ktoré zmenilo jej pohľad na život
Princezná z Walesu minulý rok otvorene priznala, že podstupuje liečbu rakoviny. Správa šokovala nielen Britániu, ale aj celý svet. Kate sa následne rozhodla obmedziť pracovné povinnosti a sústrediť sa najmä na svoje zdravie a rodinu. Podľa kráľovských expertov bolo práve toto obdobie pre ňu psychicky veľmi náročné.
Návrat do bežného života po liečbe si vyžadoval čas, trpezlivosť a veľkú vnútornú silu. Napriek všetkému však pôsobí pokojne, vyrovnane a odhodlane pokračovať vo svojich povinnostiach až do takej miery, že ju čaká po dlhšom období veľká cesta do zahraničia.
