Kontinent sa „sám trhá pred našimi očami“: Vzniknúť môže nový oceán, vedci vysvetlili, čo sa to deje

Svet sa neustále mení a jedna takáto veľká zmena sa práve odohráva aj pred našimi očami. Podľa nového výskumu prebieha rozdelenie afrického kontinentu rýchlejšie, než sa predpokladalo.
Analýza amerických vedcov pod vedením Christiana Rowana odhalila, že zemská kôra v oblasti Turkana je mimoriadne tenká, miestami dosahuje len 13 kilometrov. To je o 20 kilometrov menej ako v iných častiach Afriky. Práve tu vedci zaznamenali najväčšie zmeny. Núbijská a Somálska tektonická doska sa od seba vzďaľujú tempom približne 4,7 milimetra ročne. O téme informovali TVNoviny, na základe štúdie zverejnenej v časopise Nature Communications.
Vidíme to už dnes
Tento proces, ktorý je viditeľný už dnes – stačí sa pozrieť na masívne trhliny v Keni –, by mohol o štyri milióny rokov viesť k vzniku nového oceánu. Vedci k týmto záverom dospeli pomocou vysielania zvukových vĺn pod zemský povrch a následnou analýzou ich odrazov. Okrem vzniku nového svetadiela očakávajú v regióne zvýšenú sopečnú aktivitu a zemetrasenia.
Pochopenie týchto mechanizmov je pritom kľúčové pre predpovedanie budúcich zmien klímy, krajiny a ekosystémov v oblasti. Proces formovania novej oceánskej panvy je tak v pokročilejšom štádiu, než odborná verejnosť doteraz odhadovala.
