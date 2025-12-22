Slávny Brit nakrútil film o Slovensku: Je tu veľa divokej prírody, ľudia nevedia, aké poklady ukrýva

Známy britský dokumentarista Nigel Marven, ktorý nakrútil viac než 100 dokumentárnych filmov a 12 rokov spolupracoval s legendou Davidom Attenboroughom, opäť zavítal na Slovensko, a to znamená len jediné: Po úspešnom filme Divoká príroda Slovenska s Nigelom Marvenom prichádza jeho pokračovanie.
Divokej prírode Slovenska s Nigelom Marvenom, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2023, svieti na ČSFD vysoké hodnotenie 88 % a diváci sú nadšení.
„Jeden z najlepších dokumentov o slovenskej prírode, aký som videl. Pútavý, s krásnymi zábermi na skutočne divoké zvieratá,“ zhodnotil jeden z nich. No chválou nešetrili ani ďalší. „Vynikajúci dokument, alebo keď príde elita na Slovensko natočiť dokumentárny film o miestnej faune a flóre. Neskutočne krásne zábery a reklama pre Slovensko ako hrom,“ uviedol iný spokojný divák.
Nigel Marven sa po čase znova vrátil do srdca Európy a v pokračovaní dokumentu s názvom Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom 2 ukazuje divákom nádherné zábery rysov, vzácnych modrých žiab či záchranu vretenice. Keďže snímka spája slovenskú prírodu s históriou a kultúrou, nebudú chýbať zábery Oravského hradu, kde sa natáčal film Nosferatu, či tradičný zvyk stavania májov.
Dokumentarista v rozhovore prezradil, čím ho Slovensko tak očarilo.
Slovensko často ľudia zo zahraničia prehliadajú. Prečo to tak podľa vás je?
Možno je to tým, že si ľudia myslia, že Melania Trumpová pochádza zo Slovenska, no pritom je pôvodom zo Slovinska. Ľudia vo svete zrejme často nevedia, aké poklady Slovensko ukrýva. Vedia o Rakúsku, o jeho histórii a neuveriteľnej viedenskej architektúre, do Chorvátska zase cestujú k moru, no pritom na Slovensku je veľké množstvo hradov a zámkov, skvelá kultúra, vysoké pohoria aj mokrade.
Páči sa mi napríklad zvyk stavania májov, je to veľmi zaujímavé. Dokonca tu máte aj zubry, čo sú najväčšie suchozemské cicavce Európy.
Aké miesto či pamiatka na Slovensku vo vás zanechali najsilnejšie pocity?
Fascinujúce pre mňa bolo miesto neďaleko Čunova, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Maďarska a Rakúska a stačí urobiť jeden krok a ste v inom štáte. Je to zároveň miesto, kde sme mohli natočiť dropy, najväčšie lietajúce vtáky na svete. Úžasnou skúsenosťou bola aj lúka na Muránskej planine, kde žijú priateľské sysle.
Zmenilo natáčanie na Slovensku váš pohľad na prírodu v strednej Európe?
Pomohlo mi uvedomiť si, že stále je tu veľmi veľa divokej prírody, či už ide o Slovensko, ale aj o Maďarsko či Poľsko. U nás vo Veľkej Británii to tak, žiaľ, nie je. Prišli sme o obrovské množstvo biodiverzity, je to naozaj frustrujúce a aktuálne sú snahy o to, aby sa obnovila.
Výhodou Slovenska v tomto je, že tu žije oveľa menej ľudí ako v Británii, a preto v krajine zostáva viac miesta pre prírodu. Verím, že aj vďaka tomu, že som mal možnosť spolupracovať so Slovákmi, ktorí sú odhodlaní a zapálení pre prírodu, sa ju podarí vo vašej krajine ochraňovať aj naďalej.
Nastala počas natáčania nového dokumentu situácia, keď veci nešli podľa plánu?
Chceli sme natočiť mloky dunajské počas toho, ako sa pária. Je to niečo, čo by som veľmi chcel vidieť na vlastné oči, no, žiaľ, to sa nám nepodarilo. Samce totiž počas toho, ako dvoria samičkám, robia zaujímavý tanec. Taktiež sa nám nepodarilo natočiť rybáriky počas toho, ako lovia ryby. Okrem toho však všetko išlo podľa plánu.
Z čoho sa aj po dekádach vo vašom odbore najviac tešíte?
Sú to tie malé veci. Napríklad skokan modrý, ktorý je modrý len tri dni v roku, alebo vzácny motýľ jasoň červenooký, obe zvieratá sú v novom dokumente zachytené. Vo filme diváci taktiež uvidia roháče či fúzača alpského ako vydáva typický zvuk trením hlavy o svoje krídla, aj to bolo pre mňa silným zážitkom. Asi je jednoduchšie natáčať dokumenty o slonoch či tigroch, no ja sa rád teším práve z maličkostí.
Dokumentárny film Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom 2 odvysiela televízia JOJ už 2. januára o 20:40. Po skončení bude nasledovať aj Film o filme. Obe časti dokumentu budú taktiež dostupné na streamovacej platforme JOJ play.
