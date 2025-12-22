Slávny Brit nakrútil film o Slovensku: Je tu veľa divokej prírody, ľudia nevedia, aké poklady ukrýva

Foto: Screen YouTube (Wild Slovakia with Nigel Marven 2)

Zuzana Veslíková
Naša krajina je skrytý klenot a ani mnohí Slováci ju poriadne nepoznajú.

Známy britský dokumentarista Nigel Marven, ktorý nakrútil viac než 100 dokumentárnych filmov a 12 rokov spolupracoval s legendou Davidom Attenboroughom, opäť zavítal na Slovensko, a to znamená len jediné: Po úspešnom filme Divoká príroda Slovenska s Nigelom Marvenom prichádza jeho pokračovanie. 

Divokej prírode Slovenska s Nigelom Marvenom, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2023, svieti na ČSFD vysoké hodnotenie 88 % a diváci sú nadšení.

„Jeden z najlepších dokumentov o slovenskej prírode, aký som videl. Pútavý, s krásnymi zábermi na skutočne divoké zvieratá,“ zhodnotil jeden z nich. No chválou nešetrili ani ďalší. „Vynikajúci dokument, alebo keď príde elita na Slovensko natočiť dokumentárny film o miestnej faune a flóre. Neskutočne krásne zábery a reklama pre Slovensko ako hrom,“ uviedol iný spokojný divák.

Nigel Marven sa po čase znova vrátil do srdca Európy a v pokračovaní dokumentu s názvom Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom 2 ukazuje divákom nádherné zábery rysov, vzácnych modrých žiab či záchranu vretenice. Keďže snímka spája slovenskú prírodu s históriou a kultúrou, nebudú chýbať zábery Oravského hradu, kde sa natáčal film Nosferatu, či tradičný zvyk stavania májov.

Dokumentarista v rozhovore prezradil, čím ho Slovensko tak očarilo.

Slovensko často ľudia zo zahraničia prehliadajú. Prečo to tak podľa vás je?

Možno je to tým, že si ľudia myslia, že Melania Trumpová pochádza zo Slovenska, no pritom je pôvodom zo Slovinska. Ľudia vo svete zrejme často nevedia, aké poklady Slovensko ukrýva. Vedia o Rakúsku, o jeho histórii a neuveriteľnej viedenskej architektúre, do Chorvátska zase cestujú k moru, no pritom na Slovensku je veľké množstvo hradov a zámkov, skvelá kultúra, vysoké pohoria aj mokrade.

Páči sa mi napríklad zvyk stavania májov, je to veľmi zaujímavé. Dokonca tu máte aj zubry, čo sú najväčšie suchozemské cicavce Európy.

Aké miesto či pamiatka na Slovensku vo vás zanechali najsilnejšie pocity?

Fascinujúce pre mňa bolo miesto neďaleko Čunova, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Maďarska a Rakúska a stačí urobiť jeden krok a ste v inom štáte. Je to zároveň miesto, kde sme mohli natočiť dropy, najväčšie lietajúce vtáky na svete. Úžasnou skúsenosťou bola aj lúka na Muránskej planine, kde žijú priateľské sysle.

Zmenilo natáčanie na Slovensku váš pohľad na prírodu v strednej Európe?

Pomohlo mi uvedomiť si, že stále je tu veľmi veľa divokej prírody, či už ide o Slovensko, ale aj o Maďarsko či Poľsko. U nás vo Veľkej Británii to tak, žiaľ, nie je. Prišli sme o obrovské množstvo biodiverzity, je to naozaj frustrujúce a aktuálne sú snahy o to, aby sa obnovila.

Výhodou Slovenska v tomto je, že tu žije oveľa menej ľudí ako v Británii, a preto v krajine zostáva viac miesta pre prírodu. Verím, že aj vďaka tomu, že som mal možnosť spolupracovať so Slovákmi, ktorí sú odhodlaní a zapálení pre prírodu, sa ju podarí vo vašej krajine ochraňovať aj naďalej.

Nastala počas natáčania nového dokumentu situácia, keď veci nešli podľa plánu?

Chceli sme natočiť mloky dunajské počas toho, ako sa pária. Je to niečo, čo by som veľmi chcel vidieť na vlastné oči, no, žiaľ, to sa nám nepodarilo. Samce totiž počas toho, ako dvoria samičkám, robia zaujímavý tanec. Taktiež sa nám nepodarilo natočiť rybáriky počas toho, ako lovia ryby. Okrem toho však všetko išlo podľa plánu.

Z čoho sa aj po dekádach vo vašom odbore najviac tešíte?

Sú to tie malé veci. Napríklad skokan modrý, ktorý je modrý len tri dni v roku, alebo vzácny motýľ jasoň červenooký, obe zvieratá sú v novom dokumente zachytené. Vo filme diváci taktiež uvidia roháče či fúzača alpského ako vydáva typický zvuk trením hlavy o svoje krídla, aj to bolo pre mňa silným zážitkom. Asi je jednoduchšie natáčať dokumenty o slonoch či tigroch, no ja sa rád teším práve z maličkostí.

Dokumentárny film Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom 2 odvysiela televízia JOJ už 2. januára o 20:40. Po skončení bude nasledovať aj Film o filme. Obe časti dokumentu budú taktiež dostupné na streamovacej platforme JOJ play.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Miška sa vydala za Moslima a žije v Istanbule: Manželova rodina ma berie ako Turkyňu,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac