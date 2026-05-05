Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo

Dlhé roky ju trápilo obmedzené dýchanie, časté infekcie aj nespokojnosť s vlastným nosom, preto sa rozhodla podstúpiť operáciu. Po dôkladnom prieskume a viacerých konzultáciách vycestovala do Orientu. Dnes sa už teší z nového nosa.
Jana Laššáková Šatanová v marci 2026 postúpila plastickú operáciu nosa – rhinoplastiku na klinike v Istanbule. Nešlo však len o estetickú zmenu. Hlavným dôvodom boli dlhodobé zdravotné problémy. Pre vybočenú nosovú priehradku dokázala dýchať len veľmi obmedzene.
Jana nám v rozhovore porozprávala, prečo sa rozhodla podstúpiť plastiku nosa a prečo v Turecku a nie na Slovensku; aj to, ako prebiehali konzultácie, samotná operácia a rekonvalescencia. Zároveň nám prezradila, koľko ju operácia stála.
Prečo ste sa rozhodli podstúpiť plastiku nosa? Išlo čisto o estetiku alebo to malo zdravotný dôvod?
Približne dva roky som vedela o tom, že mám vybočenú nosovú priehradku a pociťovala som nepohodu v dýchaní. Často sa mi tvorili infekcie, z čoho sa mi zväčšovali nosné mušle. Moje dýchanie bolo obmedzené natoľko, že som dýchala jednou dierkou iba na jednu tretinu kapacity. No a po poslednej návšteve ORL lekára som dostala lieky a predpoveď – päť rokov udržiavania kortikoidmi, potom operácia.
Nevedela som sa s tým stotožniť, tak som začala hľadať alternatívu v operácii. Keďže už v roku 2014 mi robili priehradku tu na Slovensku (v Trstenej, bez estetiky), tak som vedela, čo ma asi čaká a tentoraz som ju chcela spojiť už aj s estetikou.
Operáciu ste podstúpili na Slovensku alebo v zahraničí? Podľa čoho ste si vyberali kliniku a doktora?
Operáciu som podstúpila v Turecku, konkrétne v Istanbule.
Keďže som písala piatim slovenským lekárom a dodnes som od štyroch z nich nedostala žiadnu odpoveď. Iba jedna klinika sa mi vyjadrila tak, že doktorka, ktorú som si vybrala, dlhodobo neordinuje.
Začala som teda registráciami na všemožných fórach (Facebook, Modrý koník, skúsenosti s operáciami v zahraničí, spackané operácie…), kde som videla skúsenosti dievčat. Dosť často sa tam vyskytovali skúsenosti s Dr. Alicanom Cokturom. Jeho klientkami boli mnohé ženy zo Slovenska, z Poľska a z Čiech, tak som sa nakoniec preňho rozhodla aj ja.
Hneď ako som pána doktora kontaktovala cez Instagram, napojil ma na svoju asistentku z Čiech – Adelu, ktorá bola nesmierne milá a všetky potrebné informácie mi posielala priebežne.
Mala som to šťastie, že 11. januára tohto roka robil doktor Coktur konzultácie v Bratislave, tak som mala možnosť sa s ním osobne stretnúť. Keďže tam bola aj jeho asistentka Adela, nebol problém ani s rečovou bariérou.
Doktor sa mi pozrel na nos a hneď určil diagnózu, že mám tú priehradku krivú. Zhodnotil moje vízie o novom nose a povedal mi, čo je možné a nemožné s nosom urobiť. Prebrali sme si aj termín, ktorý by nám obom vyhovoval – začiatok marca 2026.
Ako prebiehala konzultácia pred operáciou?
