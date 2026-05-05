Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo

Foto: osobný archív Jany Šatanovej

Klaudia Oselská
"Prvý týždeň po operácii ma nerozpoznal ani Face ID na telefóne," prezradila Jana.

Dlhé roky ju trápilo obmedzené dýchanie, časté infekcie aj nespokojnosť s vlastným nosom, preto sa rozhodla podstúpiť operáciu. Po dôkladnom prieskume a viacerých konzultáciách vycestovala do Orientu. Dnes sa už teší z nového nosa. 

Jana Laššáková Šatanová v marci 2026 postúpila plastickú operáciu nosa – rhinoplastiku na klinike v Istanbule. Nešlo však len o estetickú zmenu. Hlavným dôvodom boli dlhodobé zdravotné problémy. Pre vybočenú nosovú priehradku dokázala dýchať len veľmi obmedzene.

Jana nám v rozhovore porozprávala, prečo sa rozhodla podstúpiť plastiku nosa a prečo v Turecku a nie na Slovensku; aj to, ako prebiehali konzultácie, samotná operácia a rekonvalescencia. Zároveň nám prezradila, koľko ju operácia stála.

Prečo ste sa rozhodli podstúpiť plastiku nosa? Išlo čisto o estetiku alebo to malo zdravotný dôvod?

Približne dva roky som vedela o tom, že mám vybočenú nosovú priehradku a pociťovala som nepohodu v dýchaní. Často sa mi tvorili infekcie, z čoho sa mi zväčšovali nosné mušle. Moje dýchanie bolo obmedzené natoľko, že som dýchala jednou dierkou iba na jednu tretinu kapacity. No a po poslednej návšteve ORL lekára som dostala lieky a predpoveď – päť rokov udržiavania kortikoidmi, potom operácia.

Nevedela som sa s tým stotožniť, tak som začala hľadať alternatívu v operácii. Keďže už v roku 2014 mi robili priehradku tu na Slovensku (v Trstenej, bez estetiky), tak som vedela, čo ma asi čaká a tentoraz som ju chcela spojiť už aj s estetikou.

Operáciu ste podstúpili na Slovensku alebo v zahraničí? Podľa čoho ste si vyberali kliniku a doktora?

Operáciu som podstúpila v Turecku, konkrétne v Istanbule.

Keďže som písala piatim slovenským lekárom a dodnes som od štyroch z nich nedostala žiadnu odpoveď. Iba jedna klinika sa mi vyjadrila tak, že doktorka, ktorú som si vybrala, dlhodobo neordinuje.

Začala som teda registráciami na všemožných fórach (Facebook, Modrý koník, skúsenosti s operáciami v zahraničí, spackané operácie…), kde som videla skúsenosti dievčat. Dosť často sa tam vyskytovali skúsenosti s Dr. Alicanom Cokturom. Jeho klientkami boli mnohé ženy zo Slovenska, z Poľska a z Čiech, tak som sa nakoniec preňho rozhodla aj ja.

Hneď ako som pána doktora kontaktovala cez Instagram, napojil ma na svoju asistentku z Čiech – Adelu, ktorá bola nesmierne milá a všetky potrebné informácie mi posielala priebežne.

Mala som to šťastie, že 11. januára tohto roka robil doktor Coktur konzultácie v Bratislave, tak som mala možnosť sa s ním osobne stretnúť. Keďže tam bola aj jeho asistentka Adela, nebol problém ani s rečovou bariérou.

Foto: osobný archív Jany Šatanovej

Doktor sa mi pozrel na nos a hneď určil diagnózu, že mám tú priehradku krivú. Zhodnotil moje vízie o novom nose a povedal mi, čo je možné a nemožné s nosom urobiť. Prebrali sme si aj termín, ktorý by nám obom vyhovoval – začiatok marca 2026.

Ako prebiehala konzultácia pred operáciou?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako prebiehala konzultácia pred operáciou;
  • ako prebiehala operácia a zotavovanie po operácii;
  • ako vyzerali prvé dni po zákroku;
  • či je s výsledkom spokojná;
  • koľko ju plastika nosa stála;
  • čo by poradila tým, ktorí tiež chcú ísť na plastiku nosa.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár o energopomoci: Schválili sa nové pravidlá, niektorí ľudia môžu o peniaze aj prísť
Analytik Potočár o energopomoci: Schválili sa nové pravidlá, niektorí ľudia môžu o peniaze aj prísť
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac