Svet ešte nič podobné nezažil: Čaká nás najhoršia kríza za celú éru, už nie je cesty späť

Cestovanie lietadlom sa za posledné desaťročia stalo úplne bežnou záležitosťou a dnes si už bez tohto typu dopravy nevieme predstaviť život a fungovanie sveta. Denne sa nad našimi hlavami odohrajú tisícky letov, a keď sa pozrieme na radary, obloha je preplnená lietadlami. Ide o rýchly a efektívny druh cestovania. Svet však teraz čelí problému, aký sme ešte nezažili. Na letiskách dochádza letecké palivo.
Lietanie pritom prekonalo už rôzne väčšie aj menšie krízy, no takéto niečo si nepamätá. Nie v takomto rozsahu, ako môžeme sledovať v posledných týždňoch. Až 41 percent leteckého paliva určeného pre Európu totiž prechádza práve cez problémový Hormuzský prieliv. Téme sa venuje The Guardian.
Veľmi zlé scenáre
Ešte predtým, než by sa letecké palivo teoreticky minulo, by bolo strašne drahé. Amrita Sen, zakladateľka poradenskej spoločnosti Energy Aspects uviedla, že ak by vojna pokračovala až do konca júna, všetky zásoby by sa vyčerpali a ceny by boli extrémne. Aj keby sa však konflikt skončil zajtra, návrat k tokom spred krízy by trval mesiace.
Na tento problém reagovala už aj jedna z najväčších leteckých spoločností na svete, nemecká Lufthansa. Tá zruší počas letnej letovej sezóny približne 20 000 letov na krátke vzdialenosti. Dôvodom sú podľa firmy vysoké ceny leteckého paliva, v dôsledku čoho sú niektoré krátke lety nerentabilné.
Časť letov Lufthansa zredukuje prostredníctvom trvalého uzemnenia 27 lietadiel svojej stratovej regionálnej divízie CityLine. Za rozhodnutím je vysoká cena leteckého paliva, ktorá od útoku USA a Izraela na Irán 28. februára sa viac než zdvojnásobila. Reagovali však aj ďalšie spoločnosti a začali redukovať počty letov. Urobili tak napríklad aerolínie Air France-KLM či americká Delta Air Lines. Ďalšie zasa zvýšili cestujúcim ceny leteniek.
Európa má šesť týždňov
Medzinárodná energetická agentúra navyše ešte v strede apríla vyhlásila, že zásoby leteckého paliva Európe vystačia na „približne šesť týždňov“. Výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol upozornil na míňajúce sa zásoby leteckého paliva a varoval pred potenciálnym rušením letov, ak dodávky ropy zostanú zablokované.
„Situácia bude mať závažné následky na globálnu ekonomiku. A čím dlhšie to potrvá, tým horšie to bude pre hospodársky rast a infláciu vo svete,“ povedal. V dôsledku toho stúpnu „ceny benzínu, plynu a elektrickej energie,“ zdôraznil Birol pre agentúru AP, pričom podotkol, že niektoré časti sveta „to zasiahne viac ako ostatné“.
Nahlásiť chybu v článku