„Slovensko je najhoršia krajina,“ tvrdí človek, ktorý sem prišiel zo zahraničia: Vyvolal vášnivé reakcie

Niet pochýb o tom, že Slovensko má od dokonalosti ďaleko. Napriek tomu si tu však nový domov našlo mnoho ľudí, ktorí sa sem prisťahovali a sú tu spokojní. Anonymný autor príspevku sa však ostro pustil do kritiky Slovenska.
Je Slovensko najhoršia krajina?
Vo facebookovej skupine Foreigners in Bratislava sa od anonymného používateľa objavil príspevok nešetriaci ostrou kritikou. „Slovensko je najhoršia krajina, v akej som kedy bol,“ tvrdí. Slováci by vraj mali byť vďační za všetky investície zo zahraničia, ktoré pomáhajú krajine rásť po ekonomickej stránke. Namiesto toho však domáci cudzincov bez zjavnej príčiny jednoducho nemajú radi.
Autor príspevku napísal kritiku v niekoľkých bodoch, pričom v prvom z nich uvádza, že Slováci sa k ľuďom správajú drzo a neúctivo. „Myslia si, že sú niečo viac ako ostatní,“ popisuje autor. V druhom bode dodáva, že mladšia generácia je na tom o niečo lepšie a má viac otvorenú myseľ. Problémom ale je, že mnoho mladých zo Slovenska odchádza.
„Zdravotnícky sektor je asi najhorší v celej Európe,“ hodnotí autor príspevku v treťom bode. V poslednom sa zas pýta, prečo ľudia v Bratislave nie sú viac aktívni. „Všetko zatvára priskoro a v noci v uliciach nie sú takmer žiadni ľudia,“ myslí si. Pýta sa, čo teda ľudia robia. Neverí, že celá Bratislava na víkend odchádza niekam na dedinu.
Ľudia krajinu obhajujú
Nepáči sa mu tiež, že ak do Bratislavy príde turista, všetko podstatné si pozrie za jeden deň. „Nikdy som nevidel európske mesto, kde to najlepšie, čo môžete robiť, je odísť a vyraziť do Viedne, Prahy alebo Budapešti,“ rozčuľuje sa. Na záver dodáva, že by mohol menovať ďalšie príklady, no je to zbytočné. Slováci by vraj mali prijať kritiku a mali by sa pokúsiť vysvetliť, prečo je krajina taká, aká je.
Pod príspevkom pribudli stovky komentárov od domácich, ale aj ľudí, ktorí sa sem prisťahovali zo zahraničia. Jeden z nich píše, že autor má nárok na svoj názor, no on má inú skúsenosť. Ľudí v uliciach vraj vidí dosť a zlé skúsenosti so Slovákmi nemá. Niektorí sa s humorom pýtajú, či tato kritizuje Slovensko preto, lebo bol odmietnutý Slovenkou, o ktorú mal záujem.
Ďalší poukazujú na to, že hoci autor Slovákov obviňuje z drzosti a neúctivosti, sám pôsobí drzo a neúctivo. Iní obhajujú zdravotníctvo a myslia si, že patrí medzi tie lepšie. „Myslím si, že Slovensko za posledných 15 rokov urobilo veľký pokrok a stalo sa otvorenejším než predtým, ale staršia generácia uviazla v starom režime…“ myslí si jeden z komentujúcich.
Slovensko je neraz podceňované
Podobne to vníma aj ďalšia komentujúca, ktorá taktiež nevidí Bratislavu tak negatívne, ako ju popísal autor príspevku. Nedávno sa jej narodilo dieťa a nemocnicu, ako aj personál chváli. Slovákov popisuje ako nápomocných, milých a ochotných. Dodáva ale, že sama sa snaží byť vždy milá a usmievať sa na ľudí. Čo sa programu týka, myslí si, že mnoho Slovákov trávi čas v prírode, ktorú máme jednoznačne krásnu. Viacerí súhlasia a myslia si, že hoci je Bratislava v porovnaní s inými metropolami malá, je v nej čo robiť.
Samozrejme, vždy je ale čo zlepšovať, tak ako azda v každej krajine. Dôkazom, že so Slovenskom to nie je až také zlé, je aj Diego, ktorý sa sem prisťahoval z Mexika. V rozhovore nám prezradil, že Slovensko je podľa neho podceňované, čo ho prekvapuje: „Často si myslíme, že inde je tráva zelenšia a je to lepšie, ale Slovensko má naozaj čo ponúknuť – krásne tradície, bohatú kultúru a hlbokú históriu. Celkom určite je to viac než len „malá krajina“, ako si niektorí myslia.“
„Moja skúsenosť so Slovákmi je veľmi pozitívna – boli ku mne ústretoví a nestretol som sa s rasizmom ani s negatívnymi reakciami. Myslím si, že veľa závisí od prístupu. Prišiel som sem s tým, že sa chcem učiť, rešpektovať a prispôsobiť sa, nie presadzovať svoj vlastný spôsob fungovania,“ vysvetlil v rozhovore.
