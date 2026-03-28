Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii

Jednou z leteckých spoločností, s ktorou môžeme z našich končín vycestovať do Ázie, je dopravca Scoot Airlines, ktorý lieta z Viedne. Mnohí sa však tejto spoločnosti vyhýbajú, a to z jednoduchého dôvodu – keďže ide o nízkonákladovku, obávajú sa dlhej cesty, počas ktorej nedostanú nič zadarmo. Ceny leteniek sú však v niektorých prípadoch neporovnateľné s konkurenciou Emirates alebo Qatar Airways, navyše, v dnešnej situácii na Blízkom východe je jednou z možností, ako sa do a z Ázie dostať bezpečne. Vyskúšala som takmer 12-hodinovú cestu na trase Viedeň – Singapur a zhrnula som pre vás, na čo sa pripraviť. Je to skutočne také utrpenie, ako sa píše na internete? A čo si so sebou zbaliť?
V skupine Cestovateľská poradňa na Facebook sa pravidelne objavujú otázky smerujúce na žltú nízkonákladovku Scoot. Ľudia sa pýtajú, či sa dlhá cesta do Singapuru a odtiaľ ďalej do Ázie dá zvládnuť. A mnohé odpovede sú skutočne odstrašujúce – od toho, že zadarmo nedostanete ani pohár vody, nedajbože deku, cez nepohodlné sedenie, až po tvrdenia, že vám na palube nedovolia jesť nič okrem toho, čo si zakúpite priamo od leteckého personálu. A niekomu vadí aj, že musí celé hodiny „čumieť doblba“, keďže nemá pred sebou k dispozícii obrazovku.
Ja som trasu Viedeň – Singapur alebo opačne absolvovala dohromady štyrikrát. A kým niektoré z týchto tvrdení sú skutočne pravdivé, iné sa od mojich osobných skúseností líšili.
Lacno tam, späť už môže byť cena vyššia
Scoot lieta z Viedne do Singapuru v intervale štyrikrát do týždňa – v pondelok, stredu, piatok a v nedeľu. Ceny leteniek sú skutočne nízke, napríklad najlacnejšie na máj štartujú na 264 eurách, čo je za let trvajúci plus-mínus 11 hodín a 40 minút skvelá suma. Len musíte počítať s tým, že okrem sedadla a malej batožiny v tejto cene nie je zahrnuté vôbec nič.
Ceny leteniek zo Singapuru späť do Viedne sa ešte donedávna pohybovali na podobných úrovniach. No situácia sa zmenila po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe a na prvú polovicu apríla prakticky letenky ani nezoženiete. Ku koncu mesiaca síce áno, no ich cena sa vyšplhala aj na tisíc eur na osobu. Nízkonákladovka sa podľa všetkého rozhodla využiť situáciu s dopytom od ľudí, ktorí uviazli na susednom svetadiele a túžia sa dostať domov, a svoje ceny zdvihla.
Ja som kupovala letenky tri dni pred začiatkom týchto udalostí, ešte navyše s pokračovaním na Filipíny a obojsmerne som zaplatila okolo 800 eur. Dnes by som za ne dala viac, keďže ide o jeden z bezpečných spôsobov, ako sa dostať do Ázie a späť. Singapur totiž stále zostáva jednou z otvorených brán do populárnych destinácií, akými sú Bali, Thajsko či práve Filipíny a ďalšie.
Zaujímavosťou je, že let na tejto trase sa často označuje za jeden z najdlhších nízkonákladových letov na svete. Pre spoločnosť Scoot je to vôbec najdlhší let, aký prevádzkuje a lietadlo počas neho pokorí 9705 kilometrov.
Nie je Dreamliner ako Dreamliner
Nízkonákladová letecká spoločnosť Scoot je dcérskou spoločnosťou vlajkového dopravcu Singapore Airlines. Vo svojej flotile má niekoľko typov lietadiel a mňa potešilo, keď som zistila, že z Viedne poletím ikonickým Dreamlinerom, teda Boeingom 787.
Ide o širokotrupé lietadlo s dvoma uličkami. Predtým som už mala tú česť sedieť na jeho palube pri lete so spoločnosťou Qatar Airways a nebudem klamať, keď poviem, že ich konfigurácia sa líši v luxuse či v rozložení sedadiel. Dreamliner spoločnosti Scoot odetý dožlta už na prvý pohľad pôsobí menej elegantne. Netreba sa však obávať bezpečnosti, na tú to nemá žiaden vplyv.
Nástup prebehol bez komplikácií a ani sme sa nenazdali a už sme sedeli na palube Scootu. Keďže som už vedela, čo ma bude čakať, neprekvapilo ma, že na sedadle predo mnou nebola umiestnená obrazovka a tiež ani to, že som nedostala deku ani slúchadlá, čo je pri bežných leteckých spoločnostiach pri letoch na dlhé trasy štandardom. Pri mojej výške približne 1,7 metra som mala miesta na nohy dosť, takže som zatiaľ nemala dôvod sťažovať sa. Na palube spolu so mnou cestovali rodiny s deťmi, skupiny kamarátov, jednotlivci, ale aj dôchodcovia.
Navyše, vzlietli sme prakticky bez meškania, takže som sa nemusela ani obávať toho, že zmeškám svoj prestup.
Jedlo a pitie za lacný peniaz, no aj tak som si ho kúpiť nemohla
