Zabudnite na Chorvátsko: Táto destinácia je lacnejšia a má aj krajšie pláže. Turisti sem chodia čoraz viac

Nina Malovcová
Letná dovolenka
Lacnejšie než Taliansko, menej preplnené než Chorvátsko.

Kým dovolenkári stále masovo vyrážajú do Talianska a pri pohľade na účty v Chorvátsku chytajú menší šok, na Balkáne sa už roky potichu derie dopredu jedna krajina. Albánsko síce dlho pôsobilo ako nenápadná alternatíva, dnes však čoraz viac turistov zisťuje, že ponúka prakticky všetko, čo ľudia milujú na juhu Európy, len za výrazne nižšie ceny a bez hlavy na hlave.

Podľa portálu OnetAlbánsko priezračné Iónske more, svetlé pláže aj malé zátoky ukryté medzi skalami a borovicami. Niektoré miesta vyzerajú skôr ako exotická destinácia než klasická európska dovolenka.

Voda ako v bazéne a pláže bez davov

Najväčšou hviezdou albánskeho pobrežia je Ksamil. Fotky odtiaľ často vyzerajú až podozrivo upravene, no realita je veľmi podobná. Tyrkysová voda, malé ostrovčeky a pláže, ktoré pripomínajú skôr Karibik než Balkán, sem každoročne lákajú tisíce ľudí. Ak však niekto netúži po rušných promenádach a plných plážach, často končí v Himarë.

Toto pobrežné mestečko si stále drží pokojnejšiu atmosféru. Naopak, Borsh je ideálny pre ľudí, ktorí chcú dlhé prechádzky pri mori a menej turistov okolo seba. Aj dnes sa tam dajú nájsť miesta, kde budete počuť len vlny a vietor.

Veľkým dôvodom, prečo Albánsko získava popularitu, sú stále ceny. Nie je už také lacné ako kedysi, no v porovnaní s okolitými krajinami vychádza veľmi dobre. Večera v kvalitnej reštaurácii stojí približne 10 až 15 eur, káva často len jedno euro.

Ubytovanie pri pláži sa dá nájsť približne od 35 do 50 eur za noc. Hotely strednej kategórie začínajú okolo 50 eur a lacnejší býva aj prenájom auta. Pre mnohých Európanov je to jedna z posledných dovolenkových destinácií, kde rozpočet neutrpí hneď po prvých dvoch dňoch.

Skutočné Albánsko začína ďalej od mora

Mnohí turisti robia podľa cestovateľov rovnakú chybu. Zostanú pri pláži a vôbec nespoznajú vnútrozemie, ktoré patrí k tomu najzaujímavejšiemu, čo krajina ponúka.

Jedným z najznámejších miest je Berat, prezývaný aj mesto tisícich okien. Staré domy natlačené na svahu vytvárajú scenériu, ktorá vyzerá, akoby sa tam zastavil čas. Silnú atmosféru má aj Gjirokastër, kamenné mesto s výrazným osmanským charakterom.

Turistov láka aj Blue Eye, prírodný prameň s neuveriteľne modrou vodou. Miestni hovoria, že farbu vody treba vidieť naživo, pretože fotografie ju nedokážu úplne zachytiť. Obľúbenou zastávkou je aj Komani Lake, ktoré mnohým pripomína nórske fjordy.

Kedy sa oplatí vyraziť

Najlepší čas na dovolenku v Albánsku býva podľa cestovateľov jún a september. More je stále teplé, ceny bývajú priaznivejšie a pláže nie sú také preplnené. Počas júla a augusta totiž juh krajiny zažíva extrémne horúčavy aj výrazne viac turistov, no stále neporovnateľne menej než Chorvátsko či Taliansko.

