Štátna nemocnica predáva unikátny majetok, stačí vám iba pár stoviek: Má to však obrovský háčik

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Foto: Rado Diener, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
Ak by ste mali z nejakého dôvodu záujem, musíte sa poponáhľať.

Štát alebo štátne inštitúcie z času na čas predávajú veci či majetky, ktoré už nepotrebujú. Miestami sa objavia rôzne bizarné záležitosti a v tomto prípade sa predáva sanitka.

Vyradené vozidlo Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI/4×4 sa predáva za zjavne výhodnú cenu 500 eur, no má to svoje dôvody. Dodávka z roku 2004 je už na prvý pohľad v zlom stave. Vozidlo predáva Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Zlý technický stav

Vozidlo má pritom najazdených vyše 315-tisíc kilometrov. „Vozidlo je v zlom technickom stave, skorodované, má poruchu prevodovky, chýbajú mu zadné krídlové dvere, toho času je nepojazdné a nemá platnú TK a EK,“ píše nemocnica. Automobil má navyše polep označujúci sanitné vozidlo, čo bude kupujúci musieť odstrániť odstrániť na vlastné náklady, ak chce auto vrátiť späť na cesty.

Foto: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

„V prípade záujmu o kúpu automobilu je potrebné, aby záujemca svoju cenovú ponuku doručil písomne poštou na adresu: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica alebo osobne do podateľne nachádzajúcej sa v bunkovisku pred Poliklinikou (otváracie hodiny: 07.00 – 13.00 hod., 13.30 – 15.00 hod.), v lehote do 10 pracovných dní od zverejnenia tejto ponuky, t. j. do 22. 05. 2026,“ dodáva nemocnica.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zabudnite na Chorvátsko: Táto destinácia je lacnejšia a má aj krajšie pláže. Turisti sem chodia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac