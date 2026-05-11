Štátna nemocnica predáva unikátny majetok, stačí vám iba pár stoviek: Má to však obrovský háčik

Štát alebo štátne inštitúcie z času na čas predávajú veci či majetky, ktoré už nepotrebujú. Miestami sa objavia rôzne bizarné záležitosti a v tomto prípade sa predáva sanitka.
Vyradené vozidlo Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI/4×4 sa predáva za zjavne výhodnú cenu 500 eur, no má to svoje dôvody. Dodávka z roku 2004 je už na prvý pohľad v zlom stave. Vozidlo predáva Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Zlý technický stav
Vozidlo má pritom najazdených vyše 315-tisíc kilometrov. „Vozidlo je v zlom technickom stave, skorodované, má poruchu prevodovky, chýbajú mu zadné krídlové dvere, toho času je nepojazdné a nemá platnú TK a EK,“ píše nemocnica. Automobil má navyše polep označujúci sanitné vozidlo, čo bude kupujúci musieť odstrániť odstrániť na vlastné náklady, ak chce auto vrátiť späť na cesty.
„V prípade záujmu o kúpu automobilu je potrebné, aby záujemca svoju cenovú ponuku doručil písomne poštou na adresu: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica alebo osobne do podateľne nachádzajúcej sa v bunkovisku pred Poliklinikou (otváracie hodiny: 07.00 – 13.00 hod., 13.30 – 15.00 hod.), v lehote do 10 pracovných dní od zverejnenia tejto ponuky, t. j. do 22. 05. 2026,“ dodáva nemocnica.
