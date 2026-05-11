Samuel nie je psychicky chorý: Vrah z gymnázia nenávidí ženy, vo väzbe odmieta užívať predpísané lieky

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Útok nožom na gymnáziu
Znalec hovoril aj o riziku sebapoškodzovania.

Samuel S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zo začiatku roku 2025, netrpí duševnou chorobou v užšom slova zmysle.

Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku to dnes povedal znalec z oblasti psychiatrie Ivan André s tým, že v širšom zmysle u neho zistil abnormálny osobnostný vývoj a hraničnú osobnostnú štruktúru. Obžalovaný podľa neho môže byť nebezpečný pre svoje okolie, pričom poukázal aj na Samuelov nenávistný vzťah voči ženám.

Viac z témy Útok nožom na gymnáziu:
1.
Samuel podrobne opísal, ako vraždil: Útočník z gymnázia vinu nepriznal, hrozí u neho recidíva
2.
Vidí šancu na nápravu: Znalec prezradil, čo viedlo študenta k vraždeniu na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi
3.
Samuel sa postavil pred súd, pri čítaní mena obete sa usmieval: Tragédia v Spišskej Starej Vsi zasiahla celú krajinu
Zobraziť všetky články (61)

Prokurátor podal obžalobu ešte v januári

Zároveň podľa informácií z ústavu na výkon väzby Samuel nechce užívať predpísané lieky a podvolí sa vtedy, keď mu hrozí presun do vojenskej nemocnice. „Riziko sebapoškodzovania, respektíve samovraždy, u neho stále pretrváva,“ povedal André.

Doplnil že z tohto dôvodu navrhoval liečenie ústavnou formou.Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy. Podľa obžaloby Samuel S. po tom, čo bolo v decembri 2024 rozhodnuté, že bude mať individuálny študijný plán pre predchádzajúce vyhrážky smrťou viacerým spolužiačkam, vnímal to ako snahu vylúčiť ho zo školy.

Pri útoku zomreli dve ženy

Preto nadobudol vnútorné presvedčenie, že je potrebné dievčatá zabiť. Neskôr, 16. januára 2025, mal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi absolvovať komisionálne skúšky. So sebou si do školy v tento deň priniesol lovecký nôž, ktorým napadol zástupkyňu riaditeľa, 51-ročnú Máriu Semančíkovú, o ktorej si myslel, že ho ide vylúčiť. Tá viacerým bodným poraneniam podľahla.

Foto: TASR – Martin Baumann

Následne Samuel S. napadol 18-ročnú študentku Alenu Čarnogurskú, ktorú rovnako zavraždil nožom. Takisto zaútočil na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru M., ktorá bránila spolužiačku Alenu. Barbora však útok prežila so stredne ťažkými zraneniami

Obžalovaný zostáva vo väzbe

Obžalovaný tiež plánoval zabiť maloletú E. K., tá však v predmetný deň nebola v škole. Po skutku Samuel S. zo školy ušiel do lesa, neskôr ho chytila polícia. Samuel S. je momentálne stíhaný väzobne.

Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti. Obžalovaný v apríli požiadal o prepustenie z väzby, senát ŠTS mu však nevyhovel. Následne Samuel voči rozhodnutiu podal sťažnosť, ktorú však Najvyšší súd SR zamietol.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac