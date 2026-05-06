Do obľúbenej destinácie za 18 eur: Našli sme lacné letenky v cene romantického obeda

Zuzana Veslíková
A romantika z tejto destinácie priam srší.

Letná dovolenková sezóna je pred nami a ak by ste chceli vyraziť do niektorej z obľúbených európskych destinácií a ešte nemáte žiadny konkrétny plán, máme pre vás jeden tip. Pozreli sme sa na ceny leteniek a hľadali najlacnejšie na top mesiace júl a august. 

Zaujali nás letenky z Viedne do Benátok, ktorých cena štartuje jednosmerne na 18 eurách. Konkrétne si za cenu lepšieho obeda môžete zaletieť do Talianska vo viacerých júlových aj augustových termínoch, napríklad 19. júla alebo 12. augusta.

Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá len 1 hodinu a 15 minút. Takže za 75 minút cesty už môžete dovolenkovať.

Tam aj späť do 40 eur

Ceny spiatočných leteniek sú tiež nízke a môžete si ich nakombinovať na rôzne dátumy podľa toho, kedy a na ako dlho chcete vyraziť. Napríklad ak vycestujete spomínaného 12. augusta a v Taliansku strávite 8 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte len 37 eur. Do 40 eur si môžete nakombinovať rôzne dátumy.

Na jednu vec myslite dopredu

Predtým, ako sa necháte očariť lacnými letenkami, si však zistite ceny ubytovania v destinácii, do ktorej sa chystáte vyraziť. Pretože počas letnej sezóny môžu byť lacnejšie a dobre hodnotené hotely či apartmány už skôr vybookované, tak aby sa nestalo, že si síce ulovíte lacné letenky, no pri cenách ubytovania zaplačete.

Aktuálne začínajú ceny ubytovania podľa obľúbeného ubytovacieho portálu v nami zvolenom termíne na 554 eurách pre dve osoby, čo vychádza na asi 35 eur na jedného za noc. Avšak môžu presiahnuť aj tisícku, no stále je z čoho vyberať.

