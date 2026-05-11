Gašpar ide pred súd: Na ŠTS sa začína ostro sledovaný proces v kauze Očistec, obžalovaných je viacero známych mien

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa v pondelok o 8.30 h začína ostro sledovaný proces v kauze Očistec. Ide o jeden z najrozsiahlejších prípadov, ktorý sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018.
Médiá sa pre veľký záujem museli na hlavné pojednávanie akreditovať. Podľa ŠTS sa na lavicu obžalovaných má posadiť nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, súčasný podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar, ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru, niekdajší prezident finančnej správy František Imrecze a tiež vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško, Marián Zetocha, Róbert Krajmer, Bernard Slobodník, Milan Mihálik a podnikateľ Boris Trantalič.
Obžalovaní vinu odmietajú
Obžaloba ich viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo Norberta Bödöra. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát verejne odmietli a proces označili za politicky motivovaný.
Obžalobu v kauze Očistec podal prokurátor na ŠTS ešte v závere roka 2021 za celkovo 20 skutkov. Jej rozsah má okolo 180 strán, vyšetrovací spis vyše 18 500 strán. Trestné veci viacerých osôb figurujúcich v kauze Očistec boli vylúčené na samostatné konanie.
Gašpar očakáva zákonný, spravodlivý proces
Tibor Gašpar ešte pred začiatkom procesu pre médiá zdôraznil, že očakáva zákonný, spravodlivý proces. „Dlhodobo hovorím, že budem rád, keď sa táto kauza konečne celá objasní a čím skôr,“ reagoval obžalovaný s tým, že ak na to príde, bude vypovedať. Jeho obhajcom je Marek Para, ktorý na súde zastupuje aj Norberta Bödöra, Mariána Zetocha, Milana Mihálika a Róberta Krajmera.
„Na pozícii môjho klienta k obžalobe a k trestnému stíhaniu sa nič nemení oproti tomu, aký postoj zastával v prípravnom konaní. Takže tomu bude zodpovedať aj priebeh pojednávania z našej strany. To znamená, že v piatich skutkoch vinu priznáva, v šiestom ju popiera. Tak to bolo od začiatku, na tom sa nič nezmenilo. Netreba čakať žiadne senzácie, ani žiadne dramatické otočky,“ reagoval pred začiatkom pojednávania obhajca Peter Kubina, ktorý zastupuje bývalého vysokopostaveného policajného funkcionára Bernarda Slobodníka.
