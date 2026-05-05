Bez práce ostane 10 000 ľudí, známa firma ohlásila masívne škrty. Prepúšťanie bude horšie, ako sa predpokladalo

Iba pred pár dňami sme vás informovali o tom, že spoločnosť Nike chystá veľké škrty vo svojej zamestnaneckej štruktúre. Prepúšťanie v Európe v posledných týždňoch ohlásil aj známy diskontný reťazec Aldi, pričom najnovšie má globálne optimalizovať aj kozmetický gigant Estée Lauder.
Americká spoločnosť pôvodne hovorila o približne 6 000 – 7 000 pracovných miestach, v súčasnosti sa v médiách objavili správy o tom, že to bude o 3 000 viac. Informovali o tom viaceré weby ako Human Resources, Retail Detail či Global Cosmetics News.
Globálna optimalizácia
Ak by firma Estée Lauder skutočne prepustila okolo 10 000 ľudí, znamenalo by to, že o prácu príde takmer 20 % jej celosvetovej pracovnej sily. Ako uvádzajú dostupné zdroje, takéto veľké škrty by mohli spoločnosti ročne ušetriť okolo 1,2 miliardy eur.
Dodatočné prepúšťanie sa má do veľkej miery dotknúť hlavne pracovníkov v obchodných domoch, čo v praxi odráža stratégiu, podľa ktorej sa chcú kompetentní zamerať na rýchlejšie rastúce kanály. Pôjde predovšetkým o posilnenie e-commerce sektora či špecializovaného maloobchodu.
Vo všeobecnosti chce spoločnosť optimalizáciou dosiahnuť zjednodušenie a zrýchlenie interných procesov, respektíve efektívnejšiu prácu v určitých oblastiach. Túto stratégiu nazval CEO Stéphane de La Faverie ako „prepracovanú krásu“. Deje sa tak v období, počas ktorého musia mnohí veľkí hráči vplyvom rastúcich nákladov, nižšieho odbytu či silnej konkurencie prehodnocovať svoje fungovanie.
Prepúšťajú aj ďalšie firmy
Okrem spomínaných spoločností ako Nike či Aldi iba počas apríla ohlásili prepúšťanie napríklad firmy Renault, AT&T či prvýkrát vo viac ako 100-ročnej histórii aj nemecký výrobca čokolády Ritter Sport.
Čo sa týka Nemcov, zníženie počtu zamestnancov sa má dotknúť výroby v meste Waldenbuch neďaleko Stuttgartu, kde pracuje zhruba 1 000 ľudí z celkového počtu 1 900 pracovníkov. Firma plánuje vo Waldenbuchu zrušiť zhruba desatinu pozícií. Francúzsky výrobca áut Renault zase oznámil, že plánuje v priebehu nasledujúcich dvoch rokov znížiť globálny počet svojich inžinierov o 15 až 20 %, aby si udržal konkurencieschopnosť.
Nahlásiť chybu v článku