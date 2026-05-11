Irán žiadal ukončenie vojny aj blokády a uvoľnenie zmrazeného majetku: Pre Trumpa je to neprijateľné

Lucia Mužlová
TASR
Irán vo svojej „štedrej a zodpovednej“ odpovedi na návrh USA požadoval ukončenie vojny na Blízkom východe, ukončenie námornej blokády a uvoľnenie zmrazeného majetku v zahraničí, uviedol v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Nepožadovali sme žiadne ústupky. Jediné, čo sme požadovali, boli legitímne práva Iránu,“ uviedol na každotýždňovom brífingu Bakájí. Medzi požiadavkami bolo podľa jeho slov „ukončenie vojny v regióne, ukončenie americkej námornej blokády a pirátstva a uvoľnenie majetku patriaceho iránskemu ľudu, ktorý je roky neprávom zadržiavaný v zahraničných bankách“.

Pre USA je to neprijateľné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že odmietol odpoveď Iránu na návrh USA a označil ju za „úplne neprijateľnú“. „Práve som si prečítal odpoveď takzvaných iránskych ‚zástupcov’. Nepáči sa mi – JE TOTÁLNE NEPRIJATEĽNÁ!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Iránska vláda pred niekoľkými dňami oznámila, že zvažuje návrh zo strany USA. Ide o 14-bodové memorandum o porozumení, ktorého cieľom je okrem iného vytvoriť rámec pre rokovania. Tie mali spočiatku trvať 30 dní a viesť k ukončeniu vojny.

Podľa medializovaných správ sa diskutuje aj o uvoľnení amerických sankcií a dohodách o budúcnosti Hormuzského prielivu. Okrem toho sa plánuje vytvoriť základ pre rokovania o iránskom jadrovom programe.

