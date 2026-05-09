Muž chcel kúpiť ostrov: Stál 5 miliónov, on ponúkol 85-tisíc eur. Makléra naštval, neskôr sa stal zázrak

Richard Branson je zakladateľom hudobného vydavateľstva Virgin Records, ktoré vzniklo v roku 1972 a neskôr podpísalo zmluvy s kapelami ako The Rolling Stones či Sex Pistols. Okrem toho je zakladateľom značiek ako Virgin Atlantic, Virgin Publishing, Virgin Money či Virgin Media.
Podľa magazínu Forbes sa jeho majetok dnes pohybuje približne na úrovni 2,8 miliardy dolárov (asi 2,38 miliardy eur).
V roku 1978 však bolo všetko iné. Richard Branson bol síce už bohatý, rozhodne však nemal štatút multimiliardára. Napriek tomu práve v tomto období upriamil svoju pozornosť na miesto známe ako Necker Island. Tému priniesol portál Unilad.
Chcel zapôsobiť na ženu, do ktorej sa zamiloval
Keď zistil, že existuje možnosť vlastniť súkromný ostrov v oblasti Britských Panenských ostrovov, rozhodol sa ju využiť a pokúsil sa ho získať. Spočiatku však nepochodil – jeho ponuku realitný maklér odmietol.
Dôvod, prečo chcel Branson pred rokmi – stále ako rozbiehajúci sa podnikateľ – získať súkromný ostrov, je pritom prekvapivo ľudský: „Zúfalo som sa snažil prísť na spôsob, ako zapôsobiť na dievča, do ktorého som sa zamiloval. Zavolal som preto realitnému maklérovi a prejavil záujem o ostrov,“ napísal na svojom blogu v roku 2015.
„Virgin Records bolo ešte v plienkach a ja som rozhodne nemal dosť peňazí na jeho kúpu. Našťastie to maklér nevedel – a hneď na najbližší víkend mi ponúkol cestu na ostrovy so všetkými nákladmi hradenými.“
Podnikateľ súhlasil pod podmienkou, že si so sebou môže vziať hosťa. A tak sa išlo na výlet, ku ktorému sa, samozrejme, pridala aj dáma, o ktorú mal mladý Branson záujem.
Návrat do reality prišiel až v momente, keď maklér oznámil, že ostrov stojí 6 miliónov dolárov (zhruba 5,1 milióna eur). Branson vtedy odvetil, že najvyššia suma, akú si môže dovoliť, je 100-tisíc dolárov (zhruba 85-tisíc eur).
