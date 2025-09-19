Na nože čelí problémom: Obľúbená šou so šéfkuchárom Martinom Novákom končí skôr, než by ste si mysleli

Mnohí diváci si nenechajú ujsť ani jedinú epizódu šou Na nože so šéfkuchárom Martinom Novákom v hlavnej úlohe. O to viac zamrzí, že sa dočkáme už iba dvoch nových epizód.
Najprv sa hovorilo, že televízia Markíza nasadí túto jeseň 5. sériu svojej úspešnej relácie. Napokon došlo k zmene. Nové časti síce priniesla, avšak zaradila ich do pokračovania štvrtej série, ktorú sme videli na jar. Na nože teraz končí v rekordne krátkom čase, informuje portál Mediaboom.
Už sme za polovicou
Poslednú novú epizódu prinesie televízia v stredu 1. októbra, to znamená, že nás na televíznych obrazovkách čakajú už len dve doteraz neodvysielané epizódy. Keďže sme dosiaľ videli tri, už sme za polovicou premiérových častí, ktoré si pre nás nateraz Markíza pripravila.
Navštívili sme ich aj my – podnik Tri groše v malebnej dedinke Ľubietová, ktorý ako jediný dostal až päť nožov, vybrali sme sa aj na východ, do reštaurácie Kotolňa Pub Rožňava, a aj do košického podniku Bayer restaurant.
Po nich opäť nasadí v repríze staršie, takže Na nože z našich obrazoviek nezmizne úplne.
Na nože čelí problémom
Samotná výroba je náročná a nejde bez komplikácií. Dôvodom tohto prekvapenia, ktoré fanúšikov nepoteší, je fakt, že tvorcovia relácie majú problém s nájdením podnikov, ktoré by sa jej chceli zúčastniť. Je to zaujímavé, vzhľadom na to, že medializácia v Na nože niektorým reštauráciám skutočne pomohla získať nových zákazníkov, ktorí ich prišli navštíviť práve kvôli tomu, že ich videli v televízii.
O núdzu o divákov však nemajú ani časti Na nože, ktoré Markíza vysiela v reprízach. Takže sa nemusíte báť, o svoju obľúbenú reláciu neprídete úplne.
