Šikana ľudí je nezmyselná: Fico skritizoval pokutu za „langos“ a naznačil ďalšie ekonomické zásahy vlády

V Handlovej sa v piatok premiér Robert Fico venoval aj pripravovaným prorastovým opatreniam, ktoré sú aktuálne predmetom koaličných rokovaní aj odborných analýz. Podľa jeho slov sa v tejto chvíli ešte pracuje s približne deväťdesiatkou návrhov, ktoré nemajú priamy dosah na verejné financie.
Opatrenia s rozpočtovým dosahom majú prísť na rad neskôr, keď bude na stole kompletný návrh štátneho rozpočtu. Premiér naznačil, že diskusia o zásadnejších ekonomických zásahoch by sa v koalícii mohla presunúť na leto, konkrétne na jún alebo júl, pričom samotné schvaľovanie rozpočtu vidí až na jeseň – v septembri alebo októbri.
Vláda počíta aj s vyšším deficitom
„Tie, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet, budeme preberať, až keď bude na stole návrh štátneho rozpočtu,“ uviedol Robert Fico počas vystúpenia. Zároveň pripustil, že vláda počíta s balíkom opatrení na podporu rastu v objeme približne 1,7 miliardy eur a nevylučuje ani vyšší deficit verejných financií. V jeho predstave by sa zároveň mohlo šetriť naprieč výdavkami, a to približne na úrovni troch percent.
Súbežne s tým sa v koalícii rozbieha aj snaha rýchlejšie pretlačiť opatrenia, ktoré nemajú vplyv na rozpočet. Tie by mohli byť podľa premiéra schválené ako jeden legislatívny balík už na budúci týždeň a následne prerokované v zrýchlenom režime parlamentom. O tomto postupe chce hovoriť aj s prezidentom Petrom Pellegrinim.
Otvorená ostáva aj otázka transakčnej dane
Vláda zároveň odkladá otvorenie citlivejších tém, ako je transakčná daň, ktorá má byť predmetom diskusií až počas leta. Stále pritom chýba dohoda na tom, ako nahradiť výpadok približne 400 miliónov eur, ktorý by jej prípadné zrušenie spôsobilo. Popri ekonomických debatách rezonovala aj kritika zásahov štátu v menších prípadoch, ktorú premiér ilustroval na pokute pre malú predajňu langošov v Kvetoslave.
Sankcia vo výške 1 500 eur za chýbajúci mäkčeň vyvolala verejnú diskusiu, ktorú Robert Fico označil za neprimeranú. „Šikana ľudí je nezmyselná,“ vyhlásil a zároveň dodal, že v takýchto prípadoch by mali príslušné orgány priznať chybu. Zároveň však pripustil, že išlo o omyl, ktorý sa v praxi môže stať, a dodal aj kontroverzné tvrdenie, že neplatenie daní je na Slovensku rozšíreným javom, keď povedal, že „každý sa tomu vyhýba“.
V koalícii pretrvávajú spory
Napätie v koalícii však pretrváva aj pri samotnom balíku prorastových opatrení, ktorý vo štvrtok otvorila koaličná rada. Hoci sa očakávali konkrétne výsledky, verejnosť sa zatiaľ detaily balíka nedozvedela. Úrad vlády po skončení koaličnej rady informoval len stručne – prvý súbor opatrení má kabinet prerokovať na budúcotýždňovom rokovaní vlády 20. mája.
Do diskusie vstupujú rozdielne postoje jednotlivých partnerov. Minister investícií Samuel Migaľ hovorí o štyroch návrhoch na podporu ekonomiky a regiónov, zatiaľ čo otázka rekreačných poukazov či osud transakčnej dane ostávajú sporné. Predseda SNS Andrej Danko odmieta ich rušenie, kým z Hlasu zaznievajú skôr úvahy o ich odstránení, ktoré podporil aj minister školstva Tomáš Drucker. Minister financií Ladislav Kamenický zároveň upozorňuje, že bez jasného krytia výpadkov verejných príjmov nie je možné robiť zásadné daňové ústupky.
Nahlásiť chybu v článku