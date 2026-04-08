Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu

Na obrazovkách sme v uplynulých týždňoch videli desať premiérových častí 5. série šou Na nože, ktorá sa opäť stala diváckym hitom Markízy. Posledná epizóda dokonca prepísala rekordy sledovanosti, pochválila sa televízia.
Obľúbený šéfkuchár Martin Novák pomáhal podnikom naprieč celým Slovenskom a v jednom prípade zavítal aj k našim českým susedom, do reštaurácie, ktorú vedie Slovenka. A opäť vyvolal ošiaľ, čo potvrdzuje aj to, že viaceré z týchto reštaurácií zažili po odvysielaní ich epizódy nátresk ľudí. Preto je teraz už iba na nich, ako to využijú.
Pozreli sme sa na hodnotenia týchto podnikov na googli, vychádzajú z recenzií ľudí, ktorí ich navštívili, a zoradili sme ich od „najhorších“ po tie „najlepšie“. A kráľ tejto série by pravdepodobne neprekvapil ani samotného Nováka.
10. Red Horse Restaurant (Brezno)
Hodnotenie Martina Nováka: 3 nože z 5
Hodnotenie na základe recenzií návštevníkov: 3,7 hviezdičky z 5 (169 recenzií)
Objavila sa v desiatej epizóde Na nože a patrí jej aj posledná desiata priečka v našom rebríčku. Hovoríme o podniku Red Horse Restaurant, ktorý nájdete na Horehroní. Ak by sme hľadeli na hodnotenie Martina Nováka, ktorý mu udelil tri nože, skončil by až tretí odzadu. No názory návštevníkov sa líšia, aj keď netreba zabúdať na to, že väčšina recenzií vznikla ešte predtým, než šéfkuchár reštauráciu navštívil (a rovnako aj pri ďalších spomínaných).
Keď sme však nazreli na najnovšie skúsenosti zákazníkov spred mesiaca, viacerí tvrdili jedno: zaujal ich štýlový interiér, obsluha bola milá, avšak jedlo „nič moc“. No ozvala sa aj druhá strana, ktorá odchádzala spokojná. Takže v tomto prípade platia slová Martina Nováka, ktorý keď z reštaurácie odchádzal, uviedol: Nech si zákazníci urobia svoj vlastný názor.
9. Mavi´s (Pezinok)
Hodnotenie Martina Nováka: 2 nože z 5
Hodnotenie na základe recenzií návštevníkov: 3,9 hviezdičky z 5 (47 recenzií)
Deviate miesto obsadila reštaurácia, ktorú Novák ohodnotil slabšie, no podľa recenzií zákazníkov je na tom o niečo lepšie (aj keď je ich podstatne menej). Je ňou podnik zvaný Mavi´s, ktorý sídli na juhozápade Slovenska.
Reakcie hladných návštevníkov na jedlo, ktoré im tu bolo naservírované, sa líšia. Kým niektorí tvrdia, že im chutilo, v ďalších vyvolalo skôr negatívne emócie. „Príjemné prostredie, jedlo výborné. Naozaj odporúčam!“ uviedol zákazník asi pred mesiacom. „Jedlo úplne studené, bez chuti, v kuchyni som počul nadávky,“ opísal pred tromi týždňami iný. Sympatické zo strany podniku však je, že na túto negatívnu recenziu reagoval a zaujímal sa o to, kto ich obsluhoval, aby vedel, ktorá zmena je za to zodpovedná a mohol situáciu riešiť.
8. Sandorf (Prievaly)
Hodnotenie Martina Nováka: 3 nože z 5
Hodnotenie na základe recenzií návštevníkov: 4,0 hviezdičky z 5 (346 recenzií)
Dostávame sa k hodnoteniu štyri hviezdičky od zákazníkov, čo samo osebe nie je vôbec zlé. Reštaurácii Sandorf, ktorú nájdete na západe Slovenska, Novák pomáhal so stanovením identity, ktorá mala nadväzovať na priľahlý pivovar. Aj v tomto prípade sú recenzie zákazníkov, ktorí ju navštívili už po odvysielaní Na nože, zmiešané.
Čo vnímame kladne, sú opäť reakcie podniku na slová, ktoré dostáva. Reaguje na pozitívnu, a taktiež aj na negatívnu kritiku. Tá smerovala napríklad na obsluhu, čo je podľa slov reštaurácie, ktoré verejne uvádza, témou, na ktorej pracujú. „V dnešnej dobe je naozaj ťažké nájsť šikovných ľudí. Recenzie svedčia o tom, že niekde bol, bohužiaľ, problém. Áno, nastala chyba z našej strany, keď sme si dôkladne nevšimli detaily, ale aj my sme len ľudia a môžeme pochybiť,“ napísal vlastník.
7. Pizza Família (Slovenské Kľačany)
