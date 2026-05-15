Úprimná spoveď Diany Mórovej: Odsúdila moderný zlozvyk a prehovorila o láske na prvý pohľad

Vzťahy sa rokmi menia, no niektoré potreby zostávajú rovnaké bez ohľadu na vek. Blízkosť, pozornosť či pocit, že si nás niekto naozaj všimne, sú podľa mnohých ľudí vo vzťahoch stále kľúčové.
Ako si všimol magazín Život, herečka Diana Mórová v éteri Českého rozhlasu v relácii Blízká setkání otvorila tému vzťahov, ženskej potreby byť videná a vypočutá, ale aj toho, ako sa s pribúdajúcim vekom mení pohľad na lásku. Porozprávala tiež o tom, prečo sú podľa nej obyčajné pohľady do očí medzi ľuďmi čoraz vzácnejšie.
Ženy chcú byť videné a vypočuté
Diana otvorene povedala, že ženy vo vzťahoch podľa nej často netúžia po veľkých gestách, ale po obyčajnej pozornosti, záujme a pocite, že si ich partner naozaj všíma.
„Ženy vo vzťahoch potrebujú, aby ich niekto počúval. Aby sa na ne niekto pozeral. Aby im niekto povedal, že sú krásne, že majú energiu, že si ich všimol. Dnes sa toto vytratilo. A pritom niekedy stačí úplná maličkosť. Jeden pohľad. Jedna veta. Jedna spoločná káva. A zrazu sa vo vás niečo zobudí,“ povedala v relácii.
Podobné pocity sa podľa Diany nemenia ani s pribúdajúcim vekom a človek po nich túži počas celého života, hoci si to často nechce priznať. „Je to podobné, ako keď ste mali pätnásť a tešili ste sa, že v autobuse stretnete chalana, ktorý sa vám páči. Človek po niečom takom túži celý život, len si to nie vždy prizná,“ vyjadrila sa Diana.
