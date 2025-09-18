Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení

Mnohí diváci sa už iste nevedeli dočkať ďalšej epizódy šou Na nože, šéfkuchár Martin tentoraz zavítal do Košíc, konkrétne do Bayer restaurant. Jeho návšteva nezačínala práve najšťastnejšie, no zdalo sa, že podniku svitá na lepšie časy. Boli sme sa tam pozrieť aj my. Ako sa v Bayer restaurant najete a ako to tam vyzerá dnes?
Šéfkuchár Martin nebol nadšený
Mnohokrát nie je prekvapením, že po príchode do reštaurácie šéfkuchár Martin Novák neprekypuje nadšením. Inak to nebolo ani v prípade košického podniku Bayer restaurant. Majiteľ priznal, že už nejaký čas sa tam ľudia priveľmi nehrnú a nevie, čo by mal podniknúť, aby sa to zmenilo k lepšiemu. Šéfkuchára ponúknuté jedlá príliš neohúrili.
Reštaurácia sa zameriava na obedy, pričom majiteľ konštatoval, že chce tráviť čas aj s rodinou, preto chcel podnik nechávať počas sviatkov a víkendov zatvorený. Martin Novák mu vytkol obrovské, nie práve najlepšie dochutené porcie jedla. Navyše, majiteľ nemal práve najlepšiu predstavu o tom, aké má vlastne výdavky. Martin mu ukázal, že sa takto pripravuje o nemalé sumy a mal by byť dôslednejší.
Smutne pôsobil aj personál. Kuchár, ktorému pomáhala v kuchyni mamka, priznal, že akosi stráca vietor z plachiet. Varil dookola niekoľko jedál, aj to nie tak, ako by sa malo. Šéfkuchár Martin mu napríklad vytkol, že stroganov sa nerobí z kuracieho mäsa, a to, čo uvaril, skôr pripomínalo niečo ako paprikáš. Vraj ostal zaseknutý niekde okolo roku 2000.
Dokážu prilákať viac zákazníkov?
Niektoré z pokrmov Martin rýchlo zapíjal kofolou a sám seba sa pýtal, prečo toto všetko vlastne robí. Zdalo sa, že majiteľ sa veľmi ochotne chytil kritiky na adresu kohokoľvek a rád sa pustil do svojho personálu. Hoc pri obsluhovaní panikáril a netušil, kde má aký stôl a kam patria objednávky, rád radil kuchárom napríklad v tom, koľko litrov vody majú použiť na vývar.
Martin pomohol podniku vylepšiť ponukový lístok, poradil zmenšiť porcie, strážiť si výdavky a zaviedol im tiež nový elektronický systém. Zdalo sa, že všetci sú nadšení, plní nového elánu a pripravení pohnúť sa vpred.
Keď sa šéfkuchár vrátil po mesiaci, bol o niečo spokojnejší. Väčšinu jedál, ktoré ochutnal, pochválil. Prekážala mu len veľmi presolená zelenina a málo držiek v držkovej polievke. Prevádzke napokon udelil tri nože z piatich. Majiteľ aj personál si ale inak podľa neho vzali jeho rady k srdcu, no stále je čo zlepšovať.
