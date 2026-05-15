Ak cestujete vlakom, pripravte sa na zmeny: ZSSK mení cestovné poriadky viacerých spojov, potrvajú celé mesiace

Foto: SITA/Tomáš Bokor

Nina Malovcová
TASR
ZSSK upraví cestovné poriadky viacerých vlakov.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upraví od stredy (20. 5.) časy vybraných expresov Tatran a Kriváň na trase Bratislava – Košice a rýchlikov Ponitran medzi Bratislavou a Prievidzou. Dôvodom sú rozsiahle rekonštrukčné práce Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) v úseku Trnava – Cífer, ktoré potrvajú predbežne do 10. augusta 2026.

Informoval o tom hovorca ZSSK Ján Baček. „Úpravy súvisia s komplexnou rekonštrukciou koľají v úseku Trnava – Cífer a pokračujúcou rekonštrukciou zabezpečovacieho zariadenia na trati číslo 120, ktoré realizuje manažér železničnej infraštruktúry ŽSR,“ spresnil hovorca.

Zmeny sa dotknú expresov aj rýchlikov

Všetky expresy 5xx a 6xx budú mať jeden- až dvojminútový posun odchodu, resp. príchodu v staniciach Trnava a Trenčín. Časy príchodov a odchodov v ostatných staniciach zostávajú zachované. Rýchliky R 7xx Ponitran budú mať upravené časy odchodov a príchodov v úseku Bratislava-Nové Mesto – Leopoldov.

Ilustračné foto: SITA/ZSSK

Časy príchodov a odchodov v ostatných staniciach zostávajú zachované. „Vlaky R 744 (Prievidza 8.16 – Bratislava-Nové Mesto 11.11) a R 747 (Bratislava-Nové Mesto 10.48 – Prievidza 13.50) budú dočasne skrátené len po železničnú stanicu Trnava. To znamená, že budú vedené len v úseku Trnava – Prievidza a späť. Cestujúci smerujúci do Bratislavy môžu využiť ostatné pravidelné vlakové spojenia,“ doplnil.

Niektoré opatrenia zostávajú zachované

Aj naďalej zostáva zabezpečené mimoriadne zastavovanie všetkých vlakov Ponitran v železničnej stanici Pezinok. Vo vlakoch budú zároveň dočasne uznávané cestovné lístky Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja v úseku Pezinok – Bratislava-Nové Mesto.

Na linke R 107xx Považan nedochádza k žiadnym zmenám oproti súčasnému stavu. Osobné vlaky linky S50 Trnava – Bratislava hl. st. budú vedené len s minimálnymi minútovými posunmi. Vlaky REX v relácii Nitra – Trnava budú aj naďalej ukončené v železničnej stanici Trnava.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac