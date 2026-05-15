Ak cestujete vlakom, pripravte sa na zmeny: ZSSK mení cestovné poriadky viacerých spojov, potrvajú celé mesiace

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upraví od stredy (20. 5.) časy vybraných expresov Tatran a Kriváň na trase Bratislava – Košice a rýchlikov Ponitran medzi Bratislavou a Prievidzou. Dôvodom sú rozsiahle rekonštrukčné práce Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) v úseku Trnava – Cífer, ktoré potrvajú predbežne do 10. augusta 2026.
Informoval o tom hovorca ZSSK Ján Baček. „Úpravy súvisia s komplexnou rekonštrukciou koľají v úseku Trnava – Cífer a pokračujúcou rekonštrukciou zabezpečovacieho zariadenia na trati číslo 120, ktoré realizuje manažér železničnej infraštruktúry ŽSR,“ spresnil hovorca.
Zmeny sa dotknú expresov aj rýchlikov
Všetky expresy 5xx a 6xx budú mať jeden- až dvojminútový posun odchodu, resp. príchodu v staniciach Trnava a Trenčín. Časy príchodov a odchodov v ostatných staniciach zostávajú zachované. Rýchliky R 7xx Ponitran budú mať upravené časy odchodov a príchodov v úseku Bratislava-Nové Mesto – Leopoldov.
Časy príchodov a odchodov v ostatných staniciach zostávajú zachované. „Vlaky R 744 (Prievidza 8.16 – Bratislava-Nové Mesto 11.11) a R 747 (Bratislava-Nové Mesto 10.48 – Prievidza 13.50) budú dočasne skrátené len po železničnú stanicu Trnava. To znamená, že budú vedené len v úseku Trnava – Prievidza a späť. Cestujúci smerujúci do Bratislavy môžu využiť ostatné pravidelné vlakové spojenia,“ doplnil.
Niektoré opatrenia zostávajú zachované
Aj naďalej zostáva zabezpečené mimoriadne zastavovanie všetkých vlakov Ponitran v železničnej stanici Pezinok. Vo vlakoch budú zároveň dočasne uznávané cestovné lístky Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja v úseku Pezinok – Bratislava-Nové Mesto.
Na linke R 107xx Považan nedochádza k žiadnym zmenám oproti súčasnému stavu. Osobné vlaky linky S50 Trnava – Bratislava hl. st. budú vedené len s minimálnymi minútovými posunmi. Vlaky REX v relácii Nitra – Trnava budú aj naďalej ukončené v železničnej stanici Trnava.
