Nela Pocisková prehovorila o zmene vo svojom živote po Let’s Dance: Priznala hanblivosť pre jednu vec

Po vypadnutí z tanečnej šou Let’s Dance sa Nela Pocisková otvorene zamyslela nad tým, ako sa zmenil jej vzťah k tancu. Hoci by sa mohlo zdať, že koniec v súťaži znamená aj uzavretie jednej kapitoly, pre ňu sa stal skôr začiatkom nového obdobia, v ktorom by chcela opäť objavovať radosť z pohybu.
Účinkovanie v šou jej zabralo nejaký čas v jej kalendári, ktorý už aj tak mala dosť nabitý. Rozlietaná Nela Pocisková je známa svojím perfekcionizmom, pracovitosťou a disciplínou, ktoré má na rozdávanie. Aby toho nebolo málo, doma ju čakali dve rozkošné deti. Hoci bol nedávno Deň matiek, ten však nejako špeciálne neoslavovala, ako uviedla v rozhovore pre Šarm.
O rodine aj emóciách po Let’s Dance
Zatiaľ čo Lianka nič nenechala na náhodu a spomenula si na svoju mamu počas sviatku, u Hektora to bolo inak. “Od Lianky som dostala list, kde nás dve nakreslila. A ona vie, že najviac sa teším z masáže, tak mi dala aj tú,” prezradila hrdá mamička, ktorá vzápätí doplnila, že jej synček zabudol, že je Deň matiek. “No sľúbil, že mi nabudúce kúpi zmrzlinu,” uviedla s úsmevom.
Spomenula tiež Filipa, s ktorým sviatky neberú nejako vážne. “Priznám sa, že my to extra neprežívame. Dnes mi nič nestihol dať, pretože od rána točil, ale pevne verím, že keď sa zajtra uvidíme, tak si na to spomenie. Myslím si, že my sa k sebe snažíme byť dobrí, či je už nejaký sviatok alebo nie,” odpovedala speváčka a herečka na to, či niečo dostala od herca.
Nedávno skončila v Let’s Dance a ako sama priznala, nebolo jej to úplne jedno. “Myslím si, že každý jeden z nás, ktorý tu bol, tak ho to tak vtiahlo, či chcel, alebo nechcel. Napriek tomu, že viem, že nie je všetko v mojich rukách, boli slzy. Ja však beriem aj slzy pozitívne, lebo to neboli slzy nešťastia, ale uvoľnenia,” vyšla s pravdou von.
