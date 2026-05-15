Ukradnutú lebku svätice našli v betóne: Muž po čine zmenil vzhľad, aby ho nespoznali. Relikviu chcel potopiť do rieky

Muž, ktorý v utorok z baziliky v Jablonnom v Podještědí ukradol lebku sv. Zdislavy, ju podľa polície zalial do betónu. V piatok to na tlačovom brífingu uviedli kriminalisti s tým, že lebku sa teraz snažia bez poškodenie z betónu dostať špecialisti.
Zadržaný muž svoje konanie podľa polície zdôvodnil tým, že chcel ostatky svätice pochovať, informuje spravodajkyňa TASR. „Relikviu zabetónoval do určitého predmetu a mal v úmysle ju ponoriť do nejakej rieky. Ak by sa nám nepodarilo páchateľa nájsť včera, vieme, že dnes bol už rozhodnutý túto relikviu potopiť a rozlúčiť sa s ňou týmto spôsobom,“ podotkol riaditeľ územného odboru polície v Českej Lípe Petr Rajt.
1/2 Dnes vpodvečer českolipští kriminalisté zadrželi ve Středočes. kraji 35letého muže důvodně podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podařilo se jim získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán. https://t.co/2pbVL03Ggy
— Policie ČR (@PolicieCZ) May 14, 2026
Muža zadržali v Mladej Boleslavi
Muž sa k činu priznal. Je obvinený z krádeže, výtržníctva a poškodenia cudzej veci, za čo mu hrozí trest dva až osem rokov väzenia. Rajt podotkol, že hľadanie páchateľa a ukradnutej lebky skomplikovalo jeho prezlečenie sa ihneď po krádeži, tiež sa prezul a vizuálne upravil, aby skomplikoval svoju identifikáciu. Vypátrali ho a zadržali v Mladej Boleslavi. Ide o 35-ročného muža, ktorý v minulosti býval v Jablonnom v Podještědí.
