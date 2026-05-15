Známa automobilka hlási historické problémy: Straty sú obrovské, takéto niečo 70 rokov nezažila

Foto: Honda Newsroom

Roland Brožkovič
TASR
Automobilka pozastavila aj plány výstavby závodu na výrobu elektromobilov.

Japonská automobilka Honda za svoj uplynulý účtovný rok vykázala prevádzkovú stratu, ktorá je prvou od roku 1957. Dôvodom je rozsiahla revízia podnikateľskej stratégie v oblasti elektromobilov na americkom trhu.

Honda, ktorá je druhou najväčšou japonskou automobilkou po Toyote, vo štvrtok uviedla, že jej prevádzková strata je v sume 414,3 miliardy jenov (2,24 miliardy eur). Čistá strata firmy za uplynulý účtovný rok je v objeme 423,9 miliardy JPY. V tomto roku však predpokladá čistý zisk na úrovni 260 miliárd JPY a prevádzkový zisk v sume 500 miliárd JPY.

Honda v marci oznámila, že ruší plán uvedenia na trh určitých modelov elektromobilov v Spojených štátoch, čo má za následok negatívne účtovné položky v objeme 2,5 bilióna JPY. Za dôvod Honda označila „zmenu vládnej politiky“ administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, zrušenie daňových stimulov pre ľudí kupujúcich elektromobily a americké dovozné clá.

Analytik to nevidí až tak zle

Automobilka taktiež oznámila, že pozastavila plány výstavby závodu na výrobu elektromobilov v Kanade. Je to ďalšia rana pre kanadský automobilový sektor, ktorý výrazne poškodili už zvýšené americké dovozné clá.

Honda vo štvrtok uviedla, že jej plány na výstavbu závodu na výrobu elektrických vozidiel v Kanade v hodnote niekoľkých miliárd dolárov „boli pozastavené na neurčito“. V oficiálnom oznámení dodala, že k tomuto rozhodnutiu pristúpila vzhľadom na vývoj podmienok na trhu a zmeny v chovaní zákazníkov.

Strata Hondy je však podľa analytika agentúry Bloomberg Intelligence Tacua Jošidu len jednorazová v dôsledku zmeny stratégie. „Jej produkty s motormi s vnútorným spaľovaním a hybridné elektrické vozidlá sú dobré a sila značky je vysoká. Ziskovosť v oblasti motocyklov a financií je dobrá,“ povedal Jošida pred oznámením hospodárskych výsledkov Hondy.

Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
