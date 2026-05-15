Známa automobilka hlási historické problémy: Straty sú obrovské, takéto niečo 70 rokov nezažila

Japonská automobilka Honda za svoj uplynulý účtovný rok vykázala prevádzkovú stratu, ktorá je prvou od roku 1957. Dôvodom je rozsiahla revízia podnikateľskej stratégie v oblasti elektromobilov na americkom trhu.
Honda, ktorá je druhou najväčšou japonskou automobilkou po Toyote, vo štvrtok uviedla, že jej prevádzková strata je v sume 414,3 miliardy jenov (2,24 miliardy eur). Čistá strata firmy za uplynulý účtovný rok je v objeme 423,9 miliardy JPY. V tomto roku však predpokladá čistý zisk na úrovni 260 miliárd JPY a prevádzkový zisk v sume 500 miliárd JPY.
Honda v marci oznámila, že ruší plán uvedenia na trh určitých modelov elektromobilov v Spojených štátoch, čo má za následok negatívne účtovné položky v objeme 2,5 bilióna JPY. Za dôvod Honda označila „zmenu vládnej politiky“ administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, zrušenie daňových stimulov pre ľudí kupujúcich elektromobily a americké dovozné clá.
Analytik to nevidí až tak zle
Automobilka taktiež oznámila, že pozastavila plány výstavby závodu na výrobu elektromobilov v Kanade. Je to ďalšia rana pre kanadský automobilový sektor, ktorý výrazne poškodili už zvýšené americké dovozné clá.
Honda vo štvrtok uviedla, že jej plány na výstavbu závodu na výrobu elektrických vozidiel v Kanade v hodnote niekoľkých miliárd dolárov „boli pozastavené na neurčito“. V oficiálnom oznámení dodala, že k tomuto rozhodnutiu pristúpila vzhľadom na vývoj podmienok na trhu a zmeny v chovaní zákazníkov.
Strata Hondy je však podľa analytika agentúry Bloomberg Intelligence Tacua Jošidu len jednorazová v dôsledku zmeny stratégie. „Jej produkty s motormi s vnútorným spaľovaním a hybridné elektrické vozidlá sú dobré a sila značky je vysoká. Ziskovosť v oblasti motocyklov a financií je dobrá,“ povedal Jošida pred oznámením hospodárskych výsledkov Hondy.
