Fico by si želal na výročie atentátu darček: Osloboďte Slovensko od nezmyselných nedeľných relácií

Fico na tlačovej besede skonštatoval, že v súvislosti s dnešným druhým výročím atentátu v Handlovej má pocit, že oslavuje druhé narodeniny. Darček, ktorý by si v tejto súvislosti želal, je zrušenie nedeľných politických diskusií.
„Osloboďte Slovensko od týchto nezmyselných nedeľných relácií, ktoré len a len zvyšujú napätie,“ povedal smerom k majiteľom televízií. Premiér pritom sám často zvoláva tlačové besedy, na ktorých má neraz útočné a tvrdé vyjadrenia, práve na nedeľu. „Skúsme sa trošku ukľudniť, všetci. A to hovorím aj ja sám sebe… Ak by Slovensku dnes niečo svedčalo, tak by to bolo určite ukľudnenie atmosféry,“ povedal premiér.
Druhý darček
Zároveň sa vzdal účasti v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy, ktorá sa mala vysielať v sobotu. Druhým darčekom by podľa Fica mohlo byť, aby sa kritici súčasnej vlády prestali tešiť z toho, že sa situácia na Slovensku zhoršuje. „Poďme normálne argumentovať a dávať témy a argumenty. Pravdivé argumenty, ktoré slovenskú verejnosť môžu nejako viesť,“ dodal Fico.
Dodal, že pravdepodobnosť ďalšieho útoku na verejného predstaviteľa na Slovensku je stále obrovská, keďže výchova ďalšieho teroristu pokračuje. „Je to otázka času,“ vyhlásil Fico. Poukázal pritom na slovník opozície v parlamente alebo na protestných zhromaždeniach.
Premiér by podľa vlastných slov v tejto súvislosť zakričal, že nenávidí nenávisť. „Ale, žiaľ, musím skonštatovať, že tej nenávisti sa toľko valí z médií, od opozície aj z ďalších vrstiev, že musíme rátať s podobným útokom aj do budúcnosti,“ uviedol.
