Fico by si želal na výročie atentátu darček: Osloboďte Slovensko od nezmyselných nedeľných relácií

Foto: YouTube - Úrad vlády SR

Roland Brožkovič
Premiér pritom sám často zvoláva tlačové besedy na nedeľu.

Fico na tlačovej besede skonštatoval, že v súvislosti s dnešným druhým výročím atentátu v Handlovej má pocit, že oslavuje druhé narodeniny. Darček, ktorý by si v tejto súvislosti želal, je zrušenie nedeľných politických diskusií.

„Osloboďte Slovensko od týchto nezmyselných nedeľných relácií, ktoré len a len zvyšujú napätie,“ povedal smerom k majiteľom televízií. Premiér pritom sám často zvoláva tlačové besedy, na ktorých má neraz útočné a tvrdé vyjadrenia, práve na nedeľu. „Skúsme sa trošku ukľudniť, všetci. A to hovorím aj ja sám sebe… Ak by Slovensku dnes niečo svedčalo, tak by to bolo určite ukľudnenie atmosféry,“ povedal premiér.

Druhý darček

Zároveň sa vzdal účasti v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy, ktorá sa mala vysielať v sobotu. Druhým darčekom by podľa Fica mohlo byť, aby sa kritici súčasnej vlády prestali tešiť z toho, že sa situácia na Slovensku zhoršuje. „Poďme normálne argumentovať a dávať témy a argumenty. Pravdivé argumenty, ktoré slovenskú verejnosť môžu nejako viesť,“ dodal Fico.

Dodal, že pravdepodobnosť ďalšieho útoku na verejného predstaviteľa na Slovensku je stále obrovská, keďže výchova ďalšieho teroristu pokračuje. „Je to otázka času,“ vyhlásil Fico. Poukázal pritom na slovník opozície v parlamente alebo na protestných zhromaždeniach.

Premiér by podľa vlastných slov v tejto súvislosť zakričal, že nenávidí nenávisť. „Ale, žiaľ, musím skonštatovať, že tej nenávisti sa toľko valí z médií, od opozície aj z ďalších vrstiev, že musíme rátať s podobným útokom aj do budúcnosti,“ uviedol.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico: Útoky na Ukrajinu sú už príliš blízko, musíme byť opatrní. Vyjadril sa po dvoch…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac