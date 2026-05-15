Nech sa zbalí a odíde: Premiér sa vzdal účasti v diskusnej relácii pri výročí atentátu, Šimečka hovorí o zbabelosti

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
SITA
Premiéra vyzval na verejný duel.

Ak chce predseda vlády Robert Fico pokoj od politiky, nech sa zbalí a odíde. Vyhlásil to líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na to, že Fico odvolal svoju účasť v diskusnej relácii Sobotné dialógy STVR v sobotu 16. mája a zároveň stiahol podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara aj ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (obaja Smer-SD) z diskusií v nedeľu 17. mája.

„Alebo nech nie je zbabelec a prijme moju výzvu na duel,“ doplnil Šimečka. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa vzdal účasti v najbližšej diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Ako uviedol, robí tak pri príležitosti druhého výročia po atentáte na jeho osobu. Dodal, že chce dopriať Slovensku aspoň jeden víkend bez politiky.

Gašpar a Takáč sa vzdali účasti v diskusiách

„Prvými gratulantmi, ktorí sa pridali k výzve premiéra, sú podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) a minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Dávajú symbolický darček – vzdávajú sa účasti v nedeľných diskusných reláciách televízií TA3 a STVR vysielaných 17. mája,“ informoval Úrad vlády SR. Takáč a Gašpar súčasne vyzvali svojich politických oponentov, s ktorými sa mali stretnúť v diskusiách, aby sa pridali k spoločnému cieľu, a to dopriať Slovensku jeden víkend bez politiky.

