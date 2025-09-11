Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení

Pohodovú atmosféru v podniku Kotolňa Pub Rožňava zadusili hádky a malicherné urážky. Zdalo sa, že nájsť spoločnú reč medzi zamestnancami a majiteľom je úplne nemožné. Ten si navyše potrpel na obrovské nákupy zľavnených produktov, hromadenie a ponúkal jedlo s minimálnym ziskom. Do kuchyne prijímal ľudí bez školy a páchal gastrozločiny, ako zmrazovanie uvarených cestovín a následné servírovanie hosťom.
Nie div, že vzduch v podniku sa dal krájať, a ako to celé skončilo, ste mohli vidieť v najnovšej epizóde. V takom rozhádanom prostredí sa akýkoľvek pokus posunúť prevádzku ďalej, zdal márny. Novák odchádzal len s kúskom nádeje. Podniku udelil slabé hodnotenie: dva nože z piatich.
Nádej však, ako sa hovorí, umiera posledná. Aj preto sme sa minulý víkend vybrali do Rožňavy, kde stojí Kotolňa Pub Rožňava zo spomínanej epizódy. Chceli sme sa presvedčiť, či je to tam skutočne také zlé, aby si majiteľ zaslúžil len smutné dva nožíky.
Krásny interiér a pozhasínané svetlá
Do Rožňavy sme dorazili v nedeľu na obed. Pub je umiestnený priamo medzi panelákmi, takže s parkovaním nie je problém – voľné miesta nájdete v blízkom aj širšom okolí.
Už z diaľky sme podnik ľahko identifikovali vďaka fasáde, ktorá je postriekaná motorovým olejom. Hoci nejde o úplne bežnú „dekoráciu“ (majiteľ tvrdí, že je to pozdrav od neprajného konkurenta), musíme uznať, že podniku dodáva svojráznu tvár.
Interiér nás síce vítal úplnou prázdnotou, no na terase bola väčšina stolov obsadená. V horúci letný deň sa nedá veľmi čudovať tomu, že ľudia radšej sedia vonku.
