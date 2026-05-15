Jedna z našich najväčších obuvníckych firiem prepúšťa. Zamestnáva približne 1000 ľudí

Obuvnícka spoločnosť Gabor z Bánoviec nad Bebravou, ktorá patrí medzi najväčších zamestnávateľov v regióne, pripravuje organizačné zmeny spojené so zánikom viacerých pracovných pozícií. Podľa vedenia však nejde o hromadné prepúšťanie.
Firma, v ktorej pracuje približne tisíc ľudí, už pred mesiacom oznámila, že od septembra prejde na jednozmennú prevádzku. Krátko nato sa začali objavovať informácie o možnom prepúšťaní stoviek zamestnancov. Spoločnosť tieto špekulácie odmietla s tým, že zmeny sa dotknú iba malej časti pracovníkov. Informovali o tom TV Noviny.
Zatiaľ menej ako 30 ľudí
Najnovšie interné oznámenie potvrdzuje, že niektoré pracovné miesta predsa len zaniknú. Dokument o organizačných zmenách hovorí o zrušení 27 pozícií. Podpísaný je výkonným aj obchodným riaditeľom firmy. Podľa dostupných informácií má o prácu prísť 23 obuvníkov, dvaja pracovníci v kožiarskej výrobe a tiež dvaja skladníci.
Televízia sa pokúsila získať stanovisko priamo od vedenia spoločnosti, no podobne ako pred niekoľkými týždňami bez úspechu. Po telefonickom kontakte s vedením odkázal pracovník na vrátnici iba to, že všetky potrebné informácie už firma zverejnila v tlačovej správe.
Tržby klesli, spoločnosť skončila v strate
Ako informovala TASR, spoločnosť už v minulosti postupne zavádzala prechod z dvojzmennej na jednozmennú prevádzku na vybraných pracoviskách. Od septembra sa však tento režim rozšíri na celý závod. Firma vtedy tvrdila, že cieľom zmeny bolo prispôsobiť pracovný režim zamestnancom, ktorí nemohli pracovať na dve zmeny. Presne v tom čase sa objavili aj informácie o možnom prepúšťaní až 400 zamestnancov. To firma nepotvrdila.
Výsledky hospodárenia v roku 2024 skončili horšie ako v predchádzajúcom roku. Firma sa dostala v minulom roku po prvýkrát za posledné roky do straty. Tržby sa znížili z približne 86 miliónov v roku 2023 na približne 69 miliónov v roku 2024. Firma ukončila rok v strate na úrovni 583 547 eur.
Konateľ spoločnosti Juraj Vodička vysvetľoval, že podnik vytváral jednozmenné oddelenia cielene už pri prijímaní nových pracovníkov. Podľa jeho slov išlo najmä o pomoc rodičom malých detí alebo ľuďom starajúcim sa o členov rodiny. Vedenie zároveň zdôrazňovalo, že zavedenie takéhoto systému neviedlo k znižovaniu počtu zamestnancov.
