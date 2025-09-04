Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec

Fanúšikovia šéfkuchára Martina Nováka majú dôvod na radosť. Po letnej pauze sa na obrazovky Markízy vrátila obľúbená relácia Na nože, a ani sme sa nestihli nazdať, a už sme hľadeli s otvorenými ústami. Novák udelil reštaurácii Tri groše v malebnej obci Ľubietová rekordných päť nožov. Majitelia podniku mu prirástli k srdcu a jedlu napokon nemal čo vytknúť. Opäť sme sa vydali v jeho stopách a tešili sa, že sa veľmi dobre najeme.
Na nože je späť a televízia sa rozhodla priniesť nové epizódy pod taktovkou predchádzajúcej štvrtej série. Takže v stredu odvysielala 12. epizódu, v ktorej si to náš obľúbený šéfkuchár namieril do srdca Slovenska.
Odhalil slabiny podniku
Novákova návšteva reštaurácie Tri groše, ktorá sídli v samom centre Ľubietovej, začala veľmi dobre. Ako prvé ochutnal halászlé, teda rybaciu polievku, ktorá bola podávaná v malom kotlíku a cesnakový krém v bochníku. Pri nich len skonštatoval, že by ho zaujímalo, čo tu vlastne robí, keďže im nemal čo vytknúť.
To sa ale zmenilo s príchodom hlavných jedál, z ktorých už taký nadšený nebol, pričom sa mu nezdali napríklad niektoré kombinácie chutí, ktoré na tanieri dostal. Za Achillovu pätu podniku označil dlhú čakaciu dobu na jedlo, ktorej sa sám stal svedkom. Skonštatoval, že zákazníci jednoducho nechcú čakať 40 minút na to, aby sa najedli.
Majiteľmi Troch grošov je rodina Ambrušovcov – manželia Lucia a Peter, ktorým pomáha dcéra Lula a ďalší rodinní blízki. Kým doteraz sme sa v Na nože stali svedkami aj náročnejších medziľudských vzťahov, jedným z veľkých plusov klenotu v Ľubietovej sú práve títo ľudia, ktorých sme si zamilovali už cez obrazovky.
Obľúbil si ich aj Martin Novák a stačilo niekoľko jeho usmernení, a napokon nemal čo reštaurácii vytknúť. Preto sme zažili historický moment, na ktorý sme už dlho čakali.
Môže sa strhnúť spúšť
„Ja vám nechcem ublížiť, ale môže sa stať, že vám celkom zakúrim,“ začal pri udeľovaní svojho hodnotenia šéfkuchár. Vyzdvihol, že Ambrušovci svoju prácu robia od srdca a podal im nálepku s piatimi nožmi. Dodal, že toto môže otvoriť Pandorinu skrinku a preto by sa mali pripraviť. Mal tým na mysli nápor zvedavých návštevníkov, ktorí sa sem môžu nahrnúť s túžbou ochutnať ich kuchyňu. Nebolo by to prvýkrát.
Pre mňa podnik Tri groše nebol neznámou. Počula som naň samú chválu, dokonca od ľudí z neďalekej Banskej Bystrice, ktorí ho navštívili už predtým, než sa vôbec chyrovalo, že sa objaví v známej šou. Rovnako pozitívne sú aj hodnotenia, ktoré reštaurácii svietia na internete.
Preto, keď som sa sem vybrala v nedeľu, ešte pred odvysielaním Na nože v televízii, som vedela, že idem na istotu a nemôže to skončiť zle.
Hneď prišlo sklamanie, no pre Tri groše to môže byť dobrá správa
