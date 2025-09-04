Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Na nože
"Pripravte sa, že toto otvorilo Pandorinu skrinku," upozornil šéfkuchár majiteľov po tom, ako ich reštaurácii udelil najvyššie hodnotenie vôbec po prvýkrát.

Fanúšikovia šéfkuchára Martina Nováka majú dôvod na radosť. Po letnej pauze sa na obrazovky Markízy vrátila obľúbená relácia Na nože, a ani sme sa nestihli nazdať, a už sme hľadeli s otvorenými ústami. Novák udelil reštaurácii Tri groše v malebnej obci Ľubietová rekordných päť nožov. Majitelia podniku mu prirástli k srdcu a jedlu napokon nemal čo vytknúť. Opäť sme sa vydali v jeho stopách a tešili sa, že sa veľmi dobre najeme. 

Na nože je späť a televízia sa rozhodla priniesť nové epizódy pod taktovkou predchádzajúcej štvrtej série. Takže v stredu odvysielala 12. epizódu, v ktorej si to náš obľúbený šéfkuchár namieril do srdca Slovenska.

Viac z témy Na nože:
1.
Šéfkuchár Novák dal reštaurácii prvýkrát všetkých 5 nožov: Obľúbená šou Na nože je konečne tu, uvidíte ju už o pár dní
2.
Pri živote ich neudržalo ani Na nože: Končí ďalšia známa reštaurácia, majitelia zverejnili emotívne video
3.
Zlodej mal ukradnúť peniaze z obľúbenej reštaurácie z Na nože: Varuje ľudí a zverejnila jeho fotografie
Zobraziť všetky články (41)

Odhalil slabiny podniku

Novákova návšteva reštaurácie Tri groše, ktorá sídli v samom centre Ľubietovej, začala veľmi dobre. Ako prvé ochutnal halászlé, teda rybaciu polievku, ktorá bola podávaná v malom kotlíku a cesnakový krém v bochníku. Pri nich len skonštatoval, že by ho zaujímalo, čo tu vlastne robí, keďže im nemal čo vytknúť.

To sa ale zmenilo s príchodom hlavných jedál, z ktorých už taký nadšený nebol, pričom sa mu nezdali napríklad niektoré kombinácie chutí, ktoré na tanieri dostal. Za Achillovu pätu podniku označil dlhú čakaciu dobu na jedlo, ktorej sa sám stal svedkom. Skonštatoval, že zákazníci jednoducho nechcú čakať 40 minút na to, aby sa najedli.

Reštaurácia Tri groše v Ľubietovej, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Majiteľmi Troch grošov je rodina Ambrušovcov – manželia Lucia a Peter, ktorým pomáha dcéra Lula a ďalší rodinní blízki. Kým doteraz sme sa v Na nože stali svedkami aj náročnejších medziľudských vzťahov, jedným z veľkých plusov klenotu v Ľubietovej sú práve títo ľudia, ktorých sme si zamilovali už cez obrazovky.

Obľúbil si ich aj Martin Novák a stačilo niekoľko jeho usmernení, a napokon nemal čo reštaurácii vytknúť. Preto sme zažili historický moment, na ktorý sme už dlho čakali.

Môže sa strhnúť spúšť

„Ja vám nechcem ublížiť, ale môže sa stať, že vám celkom zakúrim,“ začal pri udeľovaní svojho hodnotenia šéfkuchár. Vyzdvihol, že Ambrušovci svoju prácu robia od srdca a podal im nálepku s piatimi nožmi. Dodal, že toto môže otvoriť Pandorinu skrinku a preto by sa mali pripraviť. Mal tým na mysli nápor zvedavých návštevníkov, ktorí sa sem môžu nahrnúť s túžbou ochutnať ich kuchyňu. Nebolo by to prvýkrát.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Pre mňa podnik Tri groše nebol neznámou. Počula som naň samú chválu, dokonca od ľudí z neďalekej Banskej Bystrice, ktorí ho navštívili už predtým, než sa vôbec chyrovalo, že sa objaví v známej šou. Rovnako pozitívne sú aj hodnotenia, ktoré reštaurácii svietia na internete.

Preto, keď som sa sem vybrala v nedeľu, ešte pred odvysielaním Na nože v televízii, som vedela, že idem na istotu a nemôže to skončiť zle.

Hneď prišlo sklamanie, no pre Tri groše to môže byť dobrá správa

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

V tomto článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo ma sklamalo hneď pri príchode a prečo to môže byť dobrá správa;
  • prečo ma vydesilo, keď mi naservírovali pozornosť podniku, no všetko bolo inak;
  • aké sú ceny jedál v reštaurácii;
  • či sa nám zdajú primerané;
  • ako prešiel rezeň „testom Martina Nováka“;
  • čo si klebetili ľudia pri vedľajšom stole;
  • ako hodnotíme jedlo a samotnú reštauráciu z pohľadu bežného návštevníka.

Po zakúpení predplatného tiež získaš

  • Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
  • Prístup k exkluzívnym benefitom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac