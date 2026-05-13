Situácia s „langosom“ zašla priďaleko: Finančná správa hovorí o vlne agresie, padli aj vyhrážky zabitím

Finančná správa jednoznačne odsudzuje šírenie klamstiev, zavádzajúcich interpretácií a nenávistných útokov voči svojim zamestnancom. Apeluje na médiá, verejne činné osoby aj širokú verejnosť, aby pri komunikácii o jej činnosti pristupovali k faktom zodpovedne a neeskalovali nenávisť voči pracovníkom štátu, ktorí svoju prácu vykonávajú v súlade so zákonom.
Po medializovaných informáciách o uložení pokuty za porušenie zákona o evidencii tržieb zaznamenala finančná správa viacero vulgárnych a agresívnych správ adresovaných inštitúcii a jej zamestnancom. Niektoré z týchto správ obsahovali vyhrážky ublížením na zdraví či zabitím, čo výrazne presahuje hranice slušnej komunikácie a môže v niektorých prípadoch predstavovať trestný čin.
Avizujú spoluprácu s políciou
Finančná správa zdôrazňuje, že jej pracovníci pri kontrolách postupujú striktne v súlade s platnou legislatívou. Pri záverečnej kontrole predajcu v Kvetoslavove boli zistené porušenia zákona o evidencii tržieb, ktoré viedli k uloženiu zákonných sankcií.
Je neprípustné, aby zamestnanci štátu čelili osobným útokom, nenávisti či vyhrážkam za výkon svojich zákonných kompetencií alebo kvôli politickým ambíciám niektorých jednotlivcov. Finančná správa avizuje, že v prípade potreby bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní na ochrane svojich pracovníkov.
Nahlásiť chybu v článku