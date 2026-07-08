Obrovský projekt na severe Slovenska. Región sa po rokoch dočká aj McDonald’s

Zámer, ktorý sa v Čadci plánoval už vyše dvadsať rokov, sa posunul o krok bližšie k realizácii. Mestský úrad nedávno schválil stavebné povolenie pre obchodnú časť plánovanej lokality Sihly, ktorá má vzniknúť na pozemkoch medzi Čadcou a Rakovou. Súčasťou má byť aj nová reštaurácia McDonald’s.
Starosta Čadce Matej Šimášek pre portál My Kysuce uviedol, že mesto vydalo stavebné povolenie na vybudovanie obchodnej zóny, ktorá je súčasťou projektu Sihly. Dodal tiež, že v pripravovanom obchodnom areáli otvorí svoju prevádzku aj známy reťazec rýchleho občerstvenia McDonald’s. Bude to prvá prevádzka americkej spoločnosti v Čadci.
Investorom COOP Jednota
Za projektom Sihly stojí spoločnosť COOP Jednota Čadca. Podľa dostupnej dokumentácie má na okraji mesta smerom na Rakovú vyrásť osem bytových domov, dve obchodné galérie, nové prevádzky služieb, parkoviská, detské ihriská a zelené plochy.
Investor v projekte počíta s tým, že hodnota celého projektu presiahne 42 miliónov eur bez DPH, pričom výstavba by mala prebiehať po etapách. Podľa zámeru by sa mala výstavba rozbehnúť už v roku 2026 a mala by trvať približne tri roky. Odovzdanie celého komplexu je naplánované na rok 2029.
Dominantou budú potraviny
Väčšia z dvoch obchodných hál, orientovaná na západnej strane areálu, bude mať zastavanú plochu vyše 3 000 m² a predajnú plochu cez 2 000 m². Nájsť by sa v nej mali tri prevádzky.
Hlavným nájomcom bude supermarket potravín COOP Jednota Čadca, popri ňom majú vzniknúť ešte dve ďalšie obchodné jednotky, ktorých konkrétny sortiment zámer bližšie nešpecifikuje. Personálne má COOP zamestnávať približne 25 ľudí, ostatné dve prevádzky dokopy do desiatich zamestnancov. Samotný McDonald’s sa v projekte nespomína.
Druhá, menšia hala na východnej strane areálu bude mať zastavanú plochu cez 1 200 m² a predajnú plochu necelých 1 000 m². Má ísť tiež o prízemnú halovú stavbu, v ktorej sa počíta s dvomi samostatnými obchodnými prevádzkami.
Celý areál bude mať dokopy 281 parkovacích miest. Z toho 168 je vyhradených výlučne pre potreby bytovej zástavby a zvyšných 113 miest má slúžiť zákazníkom COOP Jednoty.
Prvý McDonald’s na Kysuciach
Súčasťou novej štvrte má byť aj prvá čadčianska pobočka reťazca McDonald’s, informácií je však zatiaľ málo. Žiadny z doterajších úradných dokumentov k projektu ani samotný investičný zámer meno konkrétneho nájomcu neuvádza. Obchodné jednotky v projekte figurujú len ako bližšie nešpecifikované prevádzky popri supermarkete COOP Jednota.
V súčasnosti musia obyvatelia Čadce za najbližšou pobočkou McDonald’s cestovať mimo okresu. Najbližšie prevádzky sa nachádzajú pri diaľnici D3 v Dolnom Hričove a ďalšie priamo v Žiline, teda vo vzdialenosti okolo 30 kilometrov od Čadce. Nová pobočka v Sihlách by tak bola prvou svojho druhu priamo na Kysuciach. Presný termín otvorenia zatiaľ nie je známy.
McDonald’s v posledných mesiacoch výrazne zrýchľuje tempo otvárania nových prevádzok. V Žiari nad Hronom sa aktuálne dokončuje pobočka tejto fastfoodovej siete, ktorá má vyrásť v lokalite Sever oproti obchodnému centru OC Point a podľa informácií zverejnených mestom na sociálnych sieťach by sa mala pre verejnosť otvoriť už v priebehu leta 2026.
Reťazec je mimoriadne aktívny aj v Nitre, kde v súčasnosti fungujú tri reštaurácie, pričom najnovšia z nich vznikla v severnej časti mesta pri rýchlostnej ceste R1 v novej rozvíjajúcej sa obchodnej zóne a citeľne odľahčila staršie pobočky v centre.
Spoločnosť však na tomto meste neplánuje skončiť, keďže pripravuje ešte jednu prevádzku priamo v centre mesta, tentoraz vo forme dvojpodlažnej budovy s väčšou kapacitou pre hostí, ktorá by mala vzniknúť v areáli bývalého pivovaru Corgoň, ktorý už vyše dve desaťročia prechádza postupnou premenou.
Reťazec zároveň pokračuje aj v menších okresných mestách, keďže po rokoch prísľubov sa napokon zrealizovala aj výstavba v Galante, kde sa o príchode McDonald’s hovorilo už od roku 2024. Nová reštaurácia vyrástla na Šalskej ulici pri miestnom futbalovom štadióne.
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