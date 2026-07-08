Ako bude vyzerať Slovensko v roku 2040? 350 expertov pripravilo víziu. Podľa Fica ide o kvalitný dokument

Pohľad na ľudí na ulici a na slovenskú vlajku

Ilustračná foto: Unsplash/Pexels

Roland Brožkovič
TASR
Dokument, ktorý vznikol, je už piatou verziou vízie.

Víziu Slovensko 2040, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied (SAV), i podnety z prebiehajúcej komplexnej oponentúry dokumentu predstavia 1. septembra na veľkej konferencii, ktorá sa k tejto téme bude konať. Následne by sa dokumentom mala zaoberať vláda.

Avizoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Zároveň vyjadril presvedčenie, že budúca vláda by posolstvá predloženej vízie mala prebrať do svojho programového vyhlásenia.

„V priebehu júla sa uskutoční naozaj dôsledné a komplexné pripomienkovanie materiálu s tým, že chceme mať aj oficiálnych oponentov zo zahraničia,“ uviedol premiér. „Výsledky aj tejto oponentúry chceme predstaviť na veľkej oficiálnej konferencii, ktorá sa uskutoční 1. septembra. Predpokladám, že týždeň po tom to pôjde na vládu,“ dodal.

Apolitický a odborný pohľad

Dokument, ktorý vznikol, je podľa jeho slov už piatou verziou vízie. „Je to vizionársky text, za ktorým stojí vyše 350 odborníkov,“ upozornil Fico. Priznal, že niektoré závery, ktoré prináša, budú zrejme predmetom diskusie, zvýraznil však, že materiál prináša apolitický, odborný pohľad na to, aké by Slovensko malo v roku 2040 byť a akým smerom by sa malo v budúcnosti uberať.

Premiér Robert Fico
Foto: SITA/AP

„Na víziu preto nadviaže stratégia, ktorá určí, ako by sa k cieľom, predstaveným vo vízii, malo dospieť,“ vysvetlil premiér ďalší postup, ktorý bude schvaľovať vláda.

Je presvedčený, že pripravený materiál by mal byť do budúcna aj manuálom pre vládu. „Ten dokument je natoľko kvalitný, že by mal byť podkladom pre programové vyhlásenie vlády (PVV),“ mieni premiér. Garantoval, že ak bude Smer-SD pri moci aj po roku 2027, posolstvá Vízie Slovensko 2040 preberie do vládneho programu. O to isté chce požiadať aj opozíciu.

„Nevieme, ako sa skončia budúci rok voľby. Opozíciu pozveme na septembrovú konferenciu a rád by som ju vyzval, aby v prípade, že bude vládu zostavovať ona, brala tento strategický dokument smrteľne vážne a premietla ho do programového vyhlásenia vlády,“ deklaroval Fico.

O čo vlastne ide

Vízia Slovensko 2040 je nezávislý, nadstranícky a nadrezortný dokument, ktorý na základe uznesenia vlády pripravili odborníci z akademického a podnikateľského prostredia pod garanciou SAV. Materiál hodnotí súčasný stav Slovenska, pomenováva hodnotové princípy kľúčové pre budúcnosť, predstavuje možné scenáre vývoja na základe globálnych megatrendov a stanovuje základné priority pre dosiahnutie hlavného cieľa, a to zvýšenia kvality života obyvateľov Slovenska.

Pellegrini a Martin Venhart počas tlačovej konferencie
Peter Pellegrini a predseda SAV Martin Venhart počas tlačovej konferencie po rokovaní v sídle SAV. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Počas šiestich mesiacov sa na príprave dokumentu podieľalo viac ako 350 expertov z občianskej spoločnosti, podnikateľského aj akademického sektora. SAV zároveň zorganizovala niekoľko sérií workshopov, okrúhlych stolov a regionálnych diskusií so samosprávami, ktoré vyústili do spracovania viac ako 2300 pripomienok.

Dokument má podľa webu SAV štyri piliere:

  • Úspešné Slovensko (ekonomika, inovácie a práca budúcnosti)
  • Kvalitný život (súdržnosť, ľudia a spoločnosť)
  • Udržateľná krajina (zelená a energetická transformácia, mobilita)
  • Moderný štát (inštitúcie, spravodlivosť, obrana, bezpečnosť a digitálny štát)

„Vízia jasne určí, čo sa má do roku 2040 zlepšiť v každodennom živote ľudí na Slovensku, a tiež prispeje k tomu, aby štát postupoval dlhodobo predvídateľne a konzistentne,“ píše SAV. Na Víziu nadviaže Stratégia 2040, ktorá ju rozšíri o poradie priorít a konkrétne kvantifikované opatrenia. Doplní aj nositeľov týchto opatrení a ich financovanie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
IĽP zverejnil výsledky anticeny Homofób roka: Tento rok nevyhral jeden človek, „víťazov“ je 90

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac