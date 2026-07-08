Ako bude vyzerať Slovensko v roku 2040? 350 expertov pripravilo víziu. Podľa Fica ide o kvalitný dokument

Víziu Slovensko 2040, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied (SAV), i podnety z prebiehajúcej komplexnej oponentúry dokumentu predstavia 1. septembra na veľkej konferencii, ktorá sa k tejto téme bude konať. Následne by sa dokumentom mala zaoberať vláda.
Avizoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Zároveň vyjadril presvedčenie, že budúca vláda by posolstvá predloženej vízie mala prebrať do svojho programového vyhlásenia.
„V priebehu júla sa uskutoční naozaj dôsledné a komplexné pripomienkovanie materiálu s tým, že chceme mať aj oficiálnych oponentov zo zahraničia,“ uviedol premiér. „Výsledky aj tejto oponentúry chceme predstaviť na veľkej oficiálnej konferencii, ktorá sa uskutoční 1. septembra. Predpokladám, že týždeň po tom to pôjde na vládu,“ dodal.
Apolitický a odborný pohľad
Dokument, ktorý vznikol, je podľa jeho slov už piatou verziou vízie. „Je to vizionársky text, za ktorým stojí vyše 350 odborníkov,“ upozornil Fico. Priznal, že niektoré závery, ktoré prináša, budú zrejme predmetom diskusie, zvýraznil však, že materiál prináša apolitický, odborný pohľad na to, aké by Slovensko malo v roku 2040 byť a akým smerom by sa malo v budúcnosti uberať.
„Na víziu preto nadviaže stratégia, ktorá určí, ako by sa k cieľom, predstaveným vo vízii, malo dospieť,“ vysvetlil premiér ďalší postup, ktorý bude schvaľovať vláda.
Je presvedčený, že pripravený materiál by mal byť do budúcna aj manuálom pre vládu. „Ten dokument je natoľko kvalitný, že by mal byť podkladom pre programové vyhlásenie vlády (PVV),“ mieni premiér. Garantoval, že ak bude Smer-SD pri moci aj po roku 2027, posolstvá Vízie Slovensko 2040 preberie do vládneho programu. O to isté chce požiadať aj opozíciu.
„Nevieme, ako sa skončia budúci rok voľby. Opozíciu pozveme na septembrovú konferenciu a rád by som ju vyzval, aby v prípade, že bude vládu zostavovať ona, brala tento strategický dokument smrteľne vážne a premietla ho do programového vyhlásenia vlády,“ deklaroval Fico.
O čo vlastne ide
Vízia Slovensko 2040 je nezávislý, nadstranícky a nadrezortný dokument, ktorý na základe uznesenia vlády pripravili odborníci z akademického a podnikateľského prostredia pod garanciou SAV. Materiál hodnotí súčasný stav Slovenska, pomenováva hodnotové princípy kľúčové pre budúcnosť, predstavuje možné scenáre vývoja na základe globálnych megatrendov a stanovuje základné priority pre dosiahnutie hlavného cieľa, a to zvýšenia kvality života obyvateľov Slovenska.
Počas šiestich mesiacov sa na príprave dokumentu podieľalo viac ako 350 expertov z občianskej spoločnosti, podnikateľského aj akademického sektora. SAV zároveň zorganizovala niekoľko sérií workshopov, okrúhlych stolov a regionálnych diskusií so samosprávami, ktoré vyústili do spracovania viac ako 2300 pripomienok.
Dokument má podľa webu SAV štyri piliere:
- Úspešné Slovensko (ekonomika, inovácie a práca budúcnosti)
- Kvalitný život (súdržnosť, ľudia a spoločnosť)
- Udržateľná krajina (zelená a energetická transformácia, mobilita)
- Moderný štát (inštitúcie, spravodlivosť, obrana, bezpečnosť a digitálny štát)
„Vízia jasne určí, čo sa má do roku 2040 zlepšiť v každodennom živote ľudí na Slovensku, a tiež prispeje k tomu, aby štát postupoval dlhodobo predvídateľne a konzistentne,“ píše SAV. Na Víziu nadviaže Stratégia 2040, ktorá ju rozšíri o poradie priorít a konkrétne kvantifikované opatrenia. Doplní aj nositeľov týchto opatrení a ich financovanie.
Nahlásiť chybu v článku