Veľmi zlá správa pre celý svet: Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo, tvrdí Trump

Na zábere Donald Trump v Ankare

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Vyzerá to, že USA a Irán sú opäť v otvorenej vojne.

Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.

„Podľa mňa sa (prímerie) skončilo. Nechcem mať s nimi už nič spoločné… Porozprávam sa s našimi vyjednávačmi, oni chcú rokovať. Pokiaľ ide o mňa, zaoberať sa s nimi je len strata času,“ vyhlásil Trump. Americký prezident sa tak po prvýkrát vyjadril k najnovším útokom Spojených štátov na Irán, ktoré Washington spustil v reakcii na údajné iránske ataky na plavidlá v Hormuzskom prielive.

„Vybavte si pohreb“

„Povedali sme im: ‚Vybavte si váš pohreb.‘ No namiesto toho včera začali vystreľovať rakety a útočiť na lode. Tak sme ich včera v noci veľmi tvrdo zasiahli,“ poznamenal Trump s odkazom na niekoľkodňové pohrebné obrady nebohého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul na samom začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie 28. februára.

Na zábere Donald Trump a Mark Rutte v Ankare
Foto: SITA/AP

„Povedal som im, že zakaždým, keď udrú, my udrieme späť. Samozrejme, sú to nečestní hráči, takže útočia na každého,“ pokračoval prezident. Podľa jeho slov Teherán zrejme nemá žiaden konkrétny plán a mierovú dohodu s Washingtonom mal uzavrieť už dávno.

„Nemám ich rád… Sú to zlí, chorí ľudia a musíme sa ich zbaviť – sú ako rakovina. Sú ako rakovina. A viete, čo treba urobiť? Rakoviny sa treba zbaviť včas,“ uviedol Trump.

USA a Irán podpísali 17. júna memorandum o porozumení, ktoré pozastavilo vojenské operácie a obe krajiny sa ním zaviazali k 60-dňovému obdobiu rokovaní s cieľom dosiahnuť konečnú a trvalú mierovú dohodu, pripomína Sky News. Situácia tak zostáva po najnovších útokoch neistá.

Útoky na jednej aj druhej strane

Dnes ráno sme vás informovali, že USA a Irán opäť stoja na pokraji vojny. Spojené štáty v utorok podnikli rozsiahle vojenské útoky na ciele v Iráne po tom, ako boli v Hormuzskom prielive napadnuté tri obchodné plavidlá. Konflikt medzi Washingtonom a Teheránom sa tak opäť prudko vyostril napriek snahám o dosiahnutie trvalej dohody po nedávnom prímerí.

Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že útoky boli reakciou na iránske akcie proti lodiam v jednej z najdôležitejších námorných trás sveta. „Iránske kroky v Hormuzskom prielive boli pre Spojené štáty úplne neprijateľné a budú mať následky,“ povedal nemenovaný americký predstaviteľ.

Na zábere Donald Trump a Recep Tayyip Erdogan v Ankare
Foto: SITA/AP

Podľa CENTCOM americké sily zasiahli viac ako 80 cieľov vrátane systémov protivzdušnej obrany, radarov, veliteľských stanovíšť, protilodných rakiet a desiatok plavidiel Iránskych revolučných gárd. Iránske médiá informovali o sérii explózií v okolí Hormuzského prielivu vrátane ostrova Kešm a prístavného mesta Bandar Abbás.

Situácia je zlá

Teherán útoky odsúdil a obvinil Washington z porušenia memoranda o porozumení uzavretého minulý mesiac. „Irán vydáva vážne varovanie pred dôsledkami amerického porušenia dohody a prijme rozhodné opatrenia na ochranu svojich záujmov a národnej bezpečnosti,“ uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí.

K ďalšiemu vyhroteniu situácie prispeli útoky na tri obchodné lode pri pobreží Ománu. Katar oznámil, že jedným zo zasiahnutých plavidiel bol tanker na skvapalnený zemný plyn Al-Rekajját, a z útoku priamo obvinil Irán. Dauha vyhlásila, že Teherán nesie plnú právnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

V stredu nadránom zazneli poplašné sirény v Bahrajne a iránske Revolučné gardy oznámili raketové a dronové útoky na americké vojenské zariadenia v Bahrajne a Kuvajte. Podľa ich vyhlásenia zasiahli desiatky cieľov a zostrelili americký bezpilotný stroj MQ-9. Kuvajtská armáda potvrdila, že jej protivzdušná obrana zasahuje proti raketám a dronom.

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