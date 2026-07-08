Veľmi zlá správa pre celý svet: Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.
„Podľa mňa sa (prímerie) skončilo. Nechcem mať s nimi už nič spoločné… Porozprávam sa s našimi vyjednávačmi, oni chcú rokovať. Pokiaľ ide o mňa, zaoberať sa s nimi je len strata času,“ vyhlásil Trump. Americký prezident sa tak po prvýkrát vyjadril k najnovším útokom Spojených štátov na Irán, ktoré Washington spustil v reakcii na údajné iránske ataky na plavidlá v Hormuzskom prielive.
„Vybavte si pohreb“
„Povedali sme im: ‚Vybavte si váš pohreb.‘ No namiesto toho včera začali vystreľovať rakety a útočiť na lode. Tak sme ich včera v noci veľmi tvrdo zasiahli,“ poznamenal Trump s odkazom na niekoľkodňové pohrebné obrady nebohého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul na samom začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie 28. februára.
„Povedal som im, že zakaždým, keď udrú, my udrieme späť. Samozrejme, sú to nečestní hráči, takže útočia na každého,“ pokračoval prezident. Podľa jeho slov Teherán zrejme nemá žiaden konkrétny plán a mierovú dohodu s Washingtonom mal uzavrieť už dávno.
„Nemám ich rád… Sú to zlí, chorí ľudia a musíme sa ich zbaviť – sú ako rakovina. Sú ako rakovina. A viete, čo treba urobiť? Rakoviny sa treba zbaviť včas,“ uviedol Trump.
USA a Irán podpísali 17. júna memorandum o porozumení, ktoré pozastavilo vojenské operácie a obe krajiny sa ním zaviazali k 60-dňovému obdobiu rokovaní s cieľom dosiahnuť konečnú a trvalú mierovú dohodu, pripomína Sky News. Situácia tak zostáva po najnovších útokoch neistá.
Útoky na jednej aj druhej strane
Dnes ráno sme vás informovali, že USA a Irán opäť stoja na pokraji vojny. Spojené štáty v utorok podnikli rozsiahle vojenské útoky na ciele v Iráne po tom, ako boli v Hormuzskom prielive napadnuté tri obchodné plavidlá. Konflikt medzi Washingtonom a Teheránom sa tak opäť prudko vyostril napriek snahám o dosiahnutie trvalej dohody po nedávnom prímerí.
Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že útoky boli reakciou na iránske akcie proti lodiam v jednej z najdôležitejších námorných trás sveta. „Iránske kroky v Hormuzskom prielive boli pre Spojené štáty úplne neprijateľné a budú mať následky,“ povedal nemenovaný americký predstaviteľ.
Podľa CENTCOM americké sily zasiahli viac ako 80 cieľov vrátane systémov protivzdušnej obrany, radarov, veliteľských stanovíšť, protilodných rakiet a desiatok plavidiel Iránskych revolučných gárd. Iránske médiá informovali o sérii explózií v okolí Hormuzského prielivu vrátane ostrova Kešm a prístavného mesta Bandar Abbás.
Situácia je zlá
Teherán útoky odsúdil a obvinil Washington z porušenia memoranda o porozumení uzavretého minulý mesiac. „Irán vydáva vážne varovanie pred dôsledkami amerického porušenia dohody a prijme rozhodné opatrenia na ochranu svojich záujmov a národnej bezpečnosti,“ uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí.
K ďalšiemu vyhroteniu situácie prispeli útoky na tri obchodné lode pri pobreží Ománu. Katar oznámil, že jedným zo zasiahnutých plavidiel bol tanker na skvapalnený zemný plyn Al-Rekajját, a z útoku priamo obvinil Irán. Dauha vyhlásila, že Teherán nesie plnú právnu zodpovednosť za vzniknuté škody.
V stredu nadránom zazneli poplašné sirény v Bahrajne a iránske Revolučné gardy oznámili raketové a dronové útoky na americké vojenské zariadenia v Bahrajne a Kuvajte. Podľa ich vyhlásenia zasiahli desiatky cieľov a zostrelili americký bezpilotný stroj MQ-9. Kuvajtská armáda potvrdila, že jej protivzdušná obrana zasahuje proti raketám a dronom.
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