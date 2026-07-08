Sima sa necelý mesiac po pôrode vracia na pódium: Fanúšikom prezradila veľké novinky

Po narodení dcérky Naomi sa v živote Simy veľa vecí prirodzene zmenilo, no chuť robiť to, čo ju napĺňa, zostáva. Fanúšikom teraz prezradila, že sa už čoskoro vracia na pódium a spolu s návratom chystá aj viacero noviniek.
Speváčka Simona Hegerová alias Sima prezradila na svojom instagramovom profile, že chystá návrat na pódium a spolu s ním aj niekoľko noviniek. Jej oznámenie prišlo len pár týždňov po tom, čo sa stala mamou. Začiatkom mája priviedla na svet dcérku Naomi, ktorú má so svojím budúcim manželom Tomášom Gajlíkom.
Simona Hegerová sa vracia na stage, po pôrode ju čaká koncertný kolotoč
Sima patrí medzi speváčky, ktoré si okolo seba vybudovali silnú fanúšikovskú základňu. Jej koncerty sú známe energiou, tancom, veľkou šou a priamym kontaktom s publikom. Po období, počas ktorého sa sústredila aj na súkromie a materstvo, teraz fanúšikom oznámila, že návrat na pódium je už veľmi blízko.
K príspevku na Instagrame pridala aj niekoľko záberov z BIG MAMA TOUR ‘26. Fanúšikom pritom naznačila, že nepôjde iba o klasický návrat, ale aj o menšie zmeny v jej koncertnom tíme. Svoje plány opísala jasne.
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„Za necelý mesiac sa vraciam na stage. Wooouuu a mám pre vás pár noviniek. Prvá je, že berieme k nám 2 nové tanečníčky … a druhá je, že budem mat DJku zmena je život… aaa tu teda ešte pár fotiek ako spomienka z BIG MAMA TOUR ‘26,“ uviedla v príspevku. Speváčka tak dala jasne najavo, že aj po narodení dcérky Naomi plánuje pokračovať v tom, čo ju roky napĺňa.
Nové tanečníčky a DJka zaujali fanúšikov
Najväčšiu pozornosť v komentároch vzbudili práve zmeny v tíme. Sima oznámila, že k nim pribudnú dve nové tanečníčky a zároveň bude mať DJku. Fanúšikovia si túto informáciu okamžite začali vysvetľovať po svojom a viacerí sa pýtali, či to znamená odchod niekoho zo známej zostavy.
Niektorých sledovateľov prekvapilo, koľko noviniek Sima v poslednom období prináša. Jeden z komentárov to vystihol slovami: „V poslednej…dlhej dobe samé novinky.“ Ďalší fanúšik si všimol aj jej väčšiu aktivitu na sociálnych sieťach a napísal: „Milujem tvoju aktivitu pred tým nič a včera live a dnes poost.“
Popri nadšení sa však objavili aj otázky. Viacerých zaujímalo, čo bude so známym DJom Denisom. Jedna z fanúšičiek sa napríklad opýtala: „Denisko bude stále DJ alebo už iba tá DJka? Denisko bude chýbať.“
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Podobná neistota sa objavila aj v ďalšom komentári: „Simi, takže to tam už nebude Denis??“ Niektorí fanúšikovia si zmeny v tíme vyložili po svojom a v komentároch sa objavili aj obavy z toho, ako bude nová koncertná zostava vyzerať.
„Keď bude DJka.. totálne zmeny ste porobili ale hlavne, že ty furt zostávaš.“ Hoci fanúšikovia zjavne vnímajú každú zmenu veľmi citlivo, zároveň z komentárov cítiť, že Simu berú ako stabilný a najdôležitejší bod celej šou.
Vysvetlila zmeny v tíme, tanečníčky z koncertov neodchádzajú
Pri nových tanečníčkach sa objavila aj otázka, či to znamená, že niektoré členky tímu skončili. Jedna z fanúšičiek sa priamo spýtala: „To znamená že si dve tanečnice vyhodila.“ Sima jej na to odpovedala. „Nie. Znamená to že som pridala ďalšie 2 nové baby.“
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Fanúšikom tým vysvetlila, že nejde o výmenu, ale o rozšírenie tímu. Táto informácia môže naznačovať, že pripravovaná koncertná šou bude ešte väčšia a energickejšia než doteraz. Pri speváčke, ktorá si na svojich vystúpeniach vždy dávala záležať, to nie je prekvapením. Tanec, vizuálna stránka a silná atmosféra patria k jej koncertom rovnako ako samotné piesne.
Fanúšikovia sa na koncerty tešia
Otázky v komentároch neprekryli nadšenie, ktoré fanúšikovia zo Siminho návratu majú. Viacerí jej dali najavo, že sa na koncerty tešia a jej vystúpenia pre nich patria medzi zážitky, na ktoré sa nezabúda. Jeden z komentárov znel: „Ty si vážna šéfka.“
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Pod príspevkom sa objavili aj veľmi osobné reakcie od fanúšikov, ktorí na posledné turné stále spomínajú s veľkým nadšením. Jeden z nich napísal, že „Toto tour je najvážnejšie, najkrajšie, najemocnejšie, najlepšie“ a zároveň speváčke odkázal: „Proste ďakujem za toto tour dokázala si si že si proste tooop.“
Ďalší komentár zas naznačil, že fanúšikovia prijímajú nové obdobie s očakávaním. „Nový rok, nové koncerty, nový team, hahhaha bude to top neviem sa dočkať,“ napísal jeden zo sledovateľov. Sima má za sebou veľké životné obdobie. Po narodení dcérky Naomi sa vracia aj k hudbe a fanúšikom chce priniesť novú energiu. Na koncerty sa očividne teší a návrat na pódium berie ako ďalšiu dôležitú kapitolu.
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