Obrovská slovenská firma mení majiteľa. Jej produkty odoberá aj Lidl, Kaufland či McDonald’s

Reprofoto: Google Maps

Jakub Baláž
Produkty populárnej slovenskej firmy pravidelne kupujú mnohí Slováci, ale aj veľké značky. Po schválení Protimonopolným úradom SR prechádza do rúk zahraničného giganta.

Značku Babičkin dvor nájdú v súčasnosti spotrebitelia v reťazcoch ako Lidl, Billa, Tesco či Kaufland. Známa firma je druhým najväčším producentom vajec v krajine a stabilne generuje tržby v miliónoch eur. Spoločnosť, ktorú pred pár rokmi rozbehol Čech Jaroslav Novák, by teraz mala prejsť pod krídla lotyšského producenta AS Balticovo.

Kompetentní o tom informovali v novej tlačovej správe.

Spoločnosť Babičkin dvor so sídlom vo Veľkom Krtíši prevádzkuje v jeho okolí dokopy osem fariem a ročne dodáva viac ako 110 miliónov vajec všetkým významným obchodným reťazcom v krajine. Zároveň, v roku 2025 sa ako prvý slovenský producent vajec kompletne preorientovala na bezklietkový chov.

Rozširovanie značky

Dobrou správou je, že zmena majiteľa by mohla ešte viac podporiť domácu produkciu vajec a prostredníctvom investícií rozšíriť produkčné možnosti značky Babičkin dvor a zvýšiť technologickú vyspelosť spoločnosti. Nezanedbateľnou súčasťou akvizície je tiež know-how, ktoré do biznisu prináša AS Balticovo.

Spoločnosť so sídlom v Rige pôsobí v odvetví produkcie vajec a vaječných výrobkov viac ako päťdesiat rokov. Chová približne päť miliónov nosníc, ročne vyprodukuje viac ako miliardu vajec a svoju produkciu exportuje do 20 krajín, predovšetkým v rámci Európskej únie.

Ilustračná foto: Facebook (Babičkin dvor)

“Akvizičné príležitosti sme zvažovali vo viacerých krajinách strednej Európy, no napokon sme sa rozhodli pre Slovensko – presvedčil ma trh aj ľudia, ktorých som tu spoznal. A prichádzame s jasnou ambíciou. Slovensko dnes spotrebuje viac vajec, ako vyprodukuje. To chceme v krátkom čase zvrátiť a urobiť zo Slovenska krajinu, ktorá bude vajcia exportovať,” povedal na margo novinky Vladimirs Mhitarjans, generálny riaditeľ spoločnosti Balticovo.

Lotyši by mali prebrať 100 % akcií firmy Babičkin dvor, transakciu už schválil Protimonopolný úrad SR. Transakčným poradcom spoločnosti Balticovo bola WOOD & Company, právnym poradcom advokátska kancelária LYNX.

Viac o značke Babičkin dvor

Príbeh za známym producentom vajec je pomerne inšpiratívny. Firmu Babičkin dvor postavil na nohy Čech Jaroslav Novák, ktorý ju prebral v dezolátnom stave.

Ľudia nedostali v tom čase už tri mesiace výplatu, takže síce neboli vyhodení, mali pracovný pomer, ale nikto tam nebol. Odpojená elektrina, všetko vypnuté. Keď sme to my preberali, už tam neboli živé sliepky, iba prázdne, špinavé haly,” povedal Novák v roku 2020 v rozhovore pre Trend.

Bývalý advokát zo zdevastovanej firmy napokon vytvoril druhého najväčšieho producenta vajec na Slovensku, pričom medzi jeho klientov sa zaradili popredné potravinové reťazce ako Lidl (slovenský aj český, pozn. red.), Billa, Tesco, Kaufland či Coop Jednota, ale tiež sieť rýchleho občerstvenia McDonald’s.

Výroba slepačích vajec má u nás 12-ročnú tradíciu. Naše sliepky sú v každodennom priateľskom kontakte so svojimi ošetrovateľmi a staráme sa o ne v 45 halách. Vďaka tomu majú kvalitnejší a dlhší život ako sliepky vo veľkých klietkových chovoch,” uvádza spoločnosť na svojom oficiálnom webe.

Akciovka Babičkin dvor počas minulého roka utŕžila 25,33 milióna eur, pričom jej zisk sa vyšplhal na 2,15 milióna eur. V oboch prípadoch išlo o značný medziročný nárast.

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