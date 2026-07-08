Policajné auto takmer „zaparkovalo“ na streche civilného vozidla: Vodič nedal policajtom prednosť

Pohľad na demolované policajné auto

Foto: Facebook - Polícia SR - Bratislavský kraj﻿

Roland Brožkovič
TASR
Vodič osobného auta, podľa doterajších zistení, nedal pri odbočovaní vľavo prednosť protiidúcemu služobnému vozidlu polície.

Nehody sú bežnou záležitosťou, no keď je účastníkom dopravného incidentu aj policajné vozidlo, to už také bežné nie je. Presne to sa však dnes stalo a okoloidúcim sa naskytol nevídaný pohľad.

V Bratislave na Brnianskej ulici, v smere na Ulicu Prokopa Veľkého, došlo v stredu dopoludnia k dopravnej nehode s účasťou policajného služobného auta. Dopravná nehoda si nevyžiadala zranenia. Príčinu nehody vyšetrujú. Pre TASR to uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

Vodiči nepili

Vodič osobného auta, podľa doterajších zistení, nedal pri odbočovaní vľavo prednosť protiidúcemu služobnému vozidlu polície. Policajné auto skončilo po náraze na stredových zvodidlách, takmer na streche oproti idúceho vozidla. Pri nehode tak bolo poškodené aj ďalšie osobné auto. Dychové skúšky u všetkých zúčastnených vodičov boli negatívne.

Pohľad na miesto nehody
Foto: Facebook – Polícia SR – Bratislavský kraj

Pre zdokumentovanie nehody dočasne obmedzili odbočovací jazdný pruh z Brnianskej na Ulicu Prokopa Veľkého. Okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú podľa polície predmetom ďalšieho objasňovania.

Policajti nezaháľajú

Polícia v Bratislavskom kraji počas pondelkovej (6. 7.) kontroly zameranej prioritne na vodičov nákladných vozidiel a autobusov jazdiacich po diaľniciach zistila takmer 80 priestupkov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.

Počas kontroly policajti odhalili 79 priestupkov. „Najčastejším porušením bolo používanie mobilného telefónu počas jazdy (32 prípadov), nasledovalo nepoužitie bezpečnostných pásov (14 prípadov), nesprávne predchádzanie (desať prípadov) a nevenovanie sa plne vedeniu vozidla (osem prípadov),“ priblížil bratislavský krajský hovorca. Policajti ďalej riešili prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, nesprávny spôsob jazdy, ako aj ďalšie porušenia pravidiel cestnej premávky.

V rámci uvedenej kontroly policajti podľa slov Peceka zároveň zadržali šesť osvedčení o evidencii vozidla a tri tabuľky s evidenčným číslom vozidla, rovnako tri vodičské preukazy. Polícia vodičov opätovne vyzýva, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla a dodržiavali pravidlá cestnej premávky. V obdobných kontrolách budú policajti pokračovať aj naďalej.

Polícia meria rýchlosť
Ilustračná foto: TASR – František Iván

Bratislavskí policajti sa pritom nenudili ani cez víkend a prichytili viacero vodičov pod vplyvom alkoholu. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská krajská polícia. Vo všetkých prípadoch vodičov obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na Starej Vajnorskej v Bratislave policajti kontrolovali 61-ročného vodiča, ktorý šoféroval auto napriek platnému zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.

„Následne sa vodič odmietol podrobiť sa orientačnému testu na drogy a aj vyšetreniu na zistenie prítomnosti návykových látok v jeho organizme v zdravotníckom zariadení,“ priblížili policajti. V Modre zastavili 55-ročného vodiča, ktorému namerali jedno promile alkoholu.

V okrese Malacky zasa zastavili dopravní policajti 63-ročného vodiča motocykla. „Dychová skúška u neho potvrdila viac ako 1,2 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Kontrolou zároveň zistili, že motocykel viedol napriek doživotnému zákazu viesť motorové vozidlá,“ informovala polícia

Policajti riešili aj prípad z vodnej dopravy. Na Dunaji odhalili pri kontrole posádky tlačného remorkéra člena posádky, ktorý viedol plavidlo pod vplyvom alkoholu. „Dychová skúška preukázala v jeho dychu viac ako jedno promile alkoholu,“ dodali policajti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
IĽP zverejnilo víťaza anticeny Homofób roka: Tento rok nevyhral jeden človek, ale rovno ich bolo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac