Policajné auto takmer „zaparkovalo“ na streche civilného vozidla: Vodič nedal policajtom prednosť

Nehody sú bežnou záležitosťou, no keď je účastníkom dopravného incidentu aj policajné vozidlo, to už také bežné nie je. Presne to sa však dnes stalo a okoloidúcim sa naskytol nevídaný pohľad.
V Bratislave na Brnianskej ulici, v smere na Ulicu Prokopa Veľkého, došlo v stredu dopoludnia k dopravnej nehode s účasťou policajného služobného auta. Dopravná nehoda si nevyžiadala zranenia. Príčinu nehody vyšetrujú. Pre TASR to uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Vodiči nepili
Vodič osobného auta, podľa doterajších zistení, nedal pri odbočovaní vľavo prednosť protiidúcemu služobnému vozidlu polície. Policajné auto skončilo po náraze na stredových zvodidlách, takmer na streche oproti idúceho vozidla. Pri nehode tak bolo poškodené aj ďalšie osobné auto. Dychové skúšky u všetkých zúčastnených vodičov boli negatívne.
Pre zdokumentovanie nehody dočasne obmedzili odbočovací jazdný pruh z Brnianskej na Ulicu Prokopa Veľkého. Okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú podľa polície predmetom ďalšieho objasňovania.
Policajti nezaháľajú
Polícia v Bratislavskom kraji počas pondelkovej (6. 7.) kontroly zameranej prioritne na vodičov nákladných vozidiel a autobusov jazdiacich po diaľniciach zistila takmer 80 priestupkov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
Počas kontroly policajti odhalili 79 priestupkov. „Najčastejším porušením bolo používanie mobilného telefónu počas jazdy (32 prípadov), nasledovalo nepoužitie bezpečnostných pásov (14 prípadov), nesprávne predchádzanie (desať prípadov) a nevenovanie sa plne vedeniu vozidla (osem prípadov),“ priblížil bratislavský krajský hovorca. Policajti ďalej riešili prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, nesprávny spôsob jazdy, ako aj ďalšie porušenia pravidiel cestnej premávky.
V rámci uvedenej kontroly policajti podľa slov Peceka zároveň zadržali šesť osvedčení o evidencii vozidla a tri tabuľky s evidenčným číslom vozidla, rovnako tri vodičské preukazy. Polícia vodičov opätovne vyzýva, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla a dodržiavali pravidlá cestnej premávky. V obdobných kontrolách budú policajti pokračovať aj naďalej.
Bratislavskí policajti sa pritom nenudili ani cez víkend a prichytili viacero vodičov pod vplyvom alkoholu. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská krajská polícia. Vo všetkých prípadoch vodičov obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na Starej Vajnorskej v Bratislave policajti kontrolovali 61-ročného vodiča, ktorý šoféroval auto napriek platnému zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.
„Následne sa vodič odmietol podrobiť sa orientačnému testu na drogy a aj vyšetreniu na zistenie prítomnosti návykových látok v jeho organizme v zdravotníckom zariadení,“ priblížili policajti. V Modre zastavili 55-ročného vodiča, ktorému namerali jedno promile alkoholu.
V okrese Malacky zasa zastavili dopravní policajti 63-ročného vodiča motocykla. „Dychová skúška u neho potvrdila viac ako 1,2 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Kontrolou zároveň zistili, že motocykel viedol napriek doživotnému zákazu viesť motorové vozidlá,“ informovala polícia
Policajti riešili aj prípad z vodnej dopravy. Na Dunaji odhalili pri kontrole posádky tlačného remorkéra člena posádky, ktorý viedol plavidlo pod vplyvom alkoholu. „Dychová skúška preukázala v jeho dychu viac ako jedno promile alkoholu,“ dodali policajti.
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