Terno znížilo stratu a chce otvárať nové predajne. Rozvoj tento rok brzdia opatrenia aj stagnujúci trh

Slovenský maloobchod zažíva ťažké obdobie a cítiť to je naprieč všetkými segmentmi. Výnimkou nie sú ani popredné potravinové reťazce, ktoré postupne odhaľujú svoje minuloročné hospodárenie. Urobila tak aj eseročka Terno real estate, ktorá prevádzkuje predajne pod značkami Terno a Kraj, pričom sa jej podarilo skresať predvlaňajšiu stratu. Viac o výsledkoch pre interez povedal generálny riaditeľ Stanislav Čajka.
Ten popísal situáciu, s ktorou sa potýkajú mnohí obchodníci pôsobiaci na slovenskom, ale aj európskom trhu. Ako šéf reťazcov Terno a Kraj uviedol, napodobniť minuloročné výsledky bude pre spoločnosť úspech.
Tržby rastú mierne, ekonomika je spomalená
Pri pohľade na oficiálne hospodárske výsledky firmy je zrejmé, že optimalizačné opatrenia, ktoré kompetentní v minulosti avizovali, padli na úrodnú pôdu. Terno vykázalo medziročne zhruba 3 % rast tržieb a vlaňajšok zakončilo na úrovni 251 miliónov eur. Stále však platí, že od 2021 ostáva jediným ziskovým rokom práve 2023, v ktorom spoločnosť vykázala viac ako 377-tisícový profit.
Minulý rok skončilo Terno v červených číslach – prerobilo necelých 115-tisíc eur, čo je ale medziročne zhruba 93 % zníženie straty.
„Vlaňajší rok vnímame aj napriek nepriaznivému vývoju na trhu ako úspešný. Naše výsledky potvrdili správnosť našich rozhodnutí v minulých rokoch,“ uviedol pre interez Čajka. Ako dodal, dosiahnuť sa to podarilo vďaka kontinuálnej optimalizácii interných procesov, zefektívneniu nákladov a zvýšeniu lojality zákazníkov.
Generálny riaditeľ zároveň naznačil trend, ktorý je v súčasnom maloobchode prítomný a doplatila naň napríklad aj Billa. Tržby síce reťazcom rastú, no mnoho spotrebiteľov sa zameriava na tovar základnej spotreby a akciové položky. To v praxi znamená, že síce ľudia v predajniach míňajú peniaze, no podnikateľom sa znižuje marža, a tým aj zisky.
„Po všetkých vlnách konsolidácie sa zákazníci ešte viac zamerali na nákup základných položiek a akčného sortimentu,“ hovorí Stanislav Čajka.
Aktuálny rok je výzva
Šéf predajní Terno a Kraj začiatkom roka poskytol rozhovor pre Denník E, kde avizoval, že po relatívne pozitívnom januári prišlo vytriezvenie vo februári. Ľudia dostali prvé tohtoročné a znížené výplaty, prišli vysoké zálohové platby či chaos s energopomocou. To sa prejavilo na tom, koľko spotrebitelia minuli v obchodoch. Ako Čajka dodal, v tomto smere očakáva dlhší trend.
To teraz potvrdil aj pre interez. „Ak bude trend prvej polovice roka pokračovať aj naďalej, tak udržanie minuloročného výsledku budeme považovať za úspech. Vládne opatrenia zásadným spôsobom navýšili náklady a pri stagnujúcom trhu budeme mať čo robiť, aby sme tento nárast vykompenzovali,“ skonštatoval Čajka.
Ako pozitívum vidí napríklad rozvoj ich privátnej značky Terka, na ktorej reťazec posledné dva roky intenzívne pracuje. Terno a Kraj by sa zároveň mali rozširovať aj naďalej a očakáva sa otvorenie ďalších pobočiek.
„Tento rok sme už otvorili dve predajne a ak nám povoľovacie procesy pôjdu podľa plánu, tak by sme do konca roka mohli otvoriť ešte 2-3 predajne,“ potvrdil Čajka s tým, že sa chcú priblížiť zákazníkom čo najviac a preto vyhľadávajú aj menšie a rozvíjajúce sa lokality.
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