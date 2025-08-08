Našli sme top miesto na život v Európe: Tento raj vás vyjde na 772 € mesačne, je to najlepšia krajina na dôchodok

Tím odborníkov z finančnej poradenskej spoločnosti Hoxton Wealth pripravil zoznam najlepších miest na život v dôchodkovom veku. Vykonal rozsiahlu analýzu zameranú na viaceré kľúčové oblasti – možnosti získania víz, životné náklady, daňové zaťaženie, úroveň zdravotnej starostlivosti, klimatické podmienky, bezpečnosť, životný štýl, dopravné prepojenie či ekonomickú stabilitu.
Všetky tieto faktory si MailOnline porovnal nielen medzi tradičnými obľúbenými destináciami, ale aj s krajinami, ktorých atraktivita v posledných rokoch rýchlo rastie. Namiesto klasického zoznamu „osvedčených“ destinácií sa portál rozhodol obrátiť pozornosť na nových hráčov – krajiny, ktoré doposiaľ nepatrili medzi najvyhľadávanejšie, no postupne sa stávajú konkurentmi zavedených lokalít, ako sú Španielsko, Thajsko či Portugalsko.
Nazvali ich príznačne „vyzývatelia“ – teda destinácie, ktoré majú potenciál porovnať sa so svetovými stálicami. Výsledky analýzy ukázali, že na čele rebríčka netradičných európskych cieľov sa umiestnila jedna malá, no mimoriadne pôsobivá krajina.
Malta dosiahla výnimočné skóre 83 bodov zo 100
Tento ostrovný štát v južnej Európe ponúka kombináciu výhod, ktorú je ťažké prehliadnuť. Jeho bohatá história, strategická poloha v Stredozemnom mori a vysoká životná úroveň tvoria silný magnet pre ľudí hľadajúcich zmenu. Malta je navyše kultúrne otvorená a mimoriadne priateľská k anglicky hovoriacim expatom – angličtina je tu úradným jazykom a dorozumieť sa v nej dá prakticky kdekoľvek.
Ďalším plusom je rozvinutá infraštruktúra služieb pre nových obyvateľov – od relokačných agentov až po špecializovaných daňových poradcov. Zdravotníctvo je na vysokej úrovni, pričom ponuka moderných, dobre vybavených nemocníc patrí k najlepším v regióne.
Malta zároveň láka tých, ktorí chcú uniknúť z uponáhľaného mestského prostredia a nahradiť ho životom pri mori – s možnosťou jachtingu, dlhých dní na pláži a celoročne príjemnej klímy. Zo Slovenska je navyše vzdialená len necelé dve hodiny letu, pričom lety sú dostupné aj priamo z Bratislavy za priaznivé ceny.
Ceny nehnuteľností síce patria medzi vyššie, no stále existujú dostupnejšie alternatívy – napríklad na pokojnejšom sesterskom ostrove Gozo je možné kúpiť dvojizbový byt približne za 180-tisíc eur. Podľa skúseností miestnych dôchodcov sú pritom bežné životné náklady na Malte prekvapivo nízke – bez započítania nájomného sa mesačné výdavky pohybujú okolo 772,50 eura. Silným lákadlom sú aj priaznivé podmienky pre príjemcov dôchodkov – len 15-percentná daň z dôchodku a nulová dedičská daň.
V kombinácii s dostupnými vízovými a pobytovými programami tak Malta pôsobí ako ideálna destinácia pre tých, ktorí pri odchode na dôchodok hľadajú nielen slnko a more, ale aj finančne výhodné, priateľské a stabilné zázemie.
