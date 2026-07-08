Kto chce byť milionárom? Muž v známej relácii vyhral 584-tisíc eur a neuveríte, ako

Do súťaže Who Wants to Be a Millionaire? sa prihlásil až trikrát. Prvé dve prihlášky podal ešte v období, keď britskú reláciu moderoval Chris Tarrant.
Andrew Franko pracuje ako prekladateľ. Plynule ovláda francúzštinu, španielčinu aj taliančinu a profesionálne prekladá texty do angličtiny. V médiách sa však jeho meno dnes spomína preto, že sa stal druhým súťažiacim, ktorému sa v priebehu niekoľkých týždňov podarilo odniesť si domov astronomickú cenu. Vyhral 584-tisíc eur.
Franko si domov odniesol pol milióna libier
Úvodné otázky, ktoré Andrew Franko dostal, patrili medzi jednoduchšie, informoval Unilad. Podobne ako v slovenskej verzii televíznej relácie, ktorá sa u nás vysielala medzi rokmi 2000 a 2008, formát súťaže je nastavený tak, že náročnosť otázok postupne rastie spolu s výškou možnej výhry. Bez väčších problémov tak odpovedal napríklad na otázku, čo znamená písmeno „G“ v G&T.
Záchrannú sieť využil pri otázke o typoch buniek za 125-tisíc libier (zhruba 146-tisíc eur) o tom, ktoré z nich obsahujú jadro. Siahol po možnosti 50:50 aj po telefonáte blízkej osobe.
Následne ho čakala otázka za 500-tisíc libier (zhruba 584-tisíc eur): „Ktorá z týchto postáv Agathy Christie je zabitá v románe Vražda v Orient exprese?“
Na výber mal tieto možnosti: Linnet Ridgeway, Aristide Leonides, Samuel Ratchett a Carmichael Clarke.
Kým prezradíme správnu odpoveď, môžete sa pokúsiť o to uhádnuť, ktoré z týchto štyroch mien vyhralo mužovi pol milióna.
Vyhral pol milióna vďaka „informovanému tipu“
Franko označil meno Samuel Ratchett… A nemýlil sa. Za správnu odpoveď získal 500-tisíc libier (584-tisíc eur). Moderátorovi priznal, že v skutočnosti išlo o informovaný tip.
Posledná otázka sa týkala toho, ktorý z ponúkaných umelcov získal tzv. EGOT – prestížne označenie pre laureátov všetkých štyroch najvýznamnejších amerických ocenení v oblasti performatívneho umenia, medzi ktoré patrí Emmy, Grammy, Oscar a Tony.
Takýto úspech sa podaril len malej skupine osobností vrátane Audrey Hepburn, Johna Legenda či Mela Brooksa. Franko mal na výber z mien Lin-Manuel Miranda, Cher, Andrew Lloyd Webber a Bette Midler.
Keby vedel, že medzi držiteľov prestížneho EGOT patrí aj Andrew Lloyd Webber, mohol si zo štúdia odniesť výhru vo výške jedného milióna libier. Rozhodol sa však neriskovať a uspokojil sa s tým, že si domov odnesie výhru v hodnote pol milióna.
Disneyland, nórske fjordy a splatená hypotéka
Peniaze plánuje využiť predovšetkým pre svoju rodinu. Franko v rozhovore pre ITV prezradil, že spolu s manželkou chcú vziať dcéru na výlet do Disneylandu. Keďže je veľkou fanúšičkou rozprávky Frozen, chcú jej splniť sen a dopriať jej stretnutie s „ozajstnou“ Elzou.
Rodina zároveň plánuje plavbu po nórskych fjordoch, na ktorú chcú pozvať aj svojich rodičov: „Je to naozaj výnimočný moment, pretože po tom všetkom, čo pre nás urobili, ich teraz budeme môcť trochu rozmaznávať,“ povedal. Časť peňazí použijú aj na to, aby splatili hypotéku, čím významne klesnú ich mesačné výdavky.
Výhra podľa Franka prišla v ideálnom čase: „Práce je teraz oveľa menej a obaja s manželkou sme prekladatelia, takže sa nás to výrazne dotklo. Tieto peniaze nám dajú priestor nadýchnuť sa a premýšľať o rekvalifikácii alebo inej budúcnosti. Je to obrovská úľava v tomto náročnom období,“ uzatvára.
Ešte 26. apríla sa stal Roman Dubowski prvým milionárom v relácii od roku 2020. O víťazstve v hodnote milión libier (1,17 milióna eur) rozhodla jeho správna odpoveď na poslednú, 15. otázku. Mal určiť, ktorá ochranná známka sa spomína v románe Ulysses od Jamesa Joycea. Správnou odpoveďou bol červený trojuholník piva Bass Ale (Bass Red Triangle).
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