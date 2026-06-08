Z Bratislavy priamo na letnú dovolenku na Mykonos. Letisko dnes spúšťa novú linku, lietať bude 2-krát týždenne

Grécky ostrov Mykonos

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Takže šup, vyťahujte plavky. 

Skvelé správy pre letných dovolenkárov: Bratislavské letisko od dnešného dňa spúšťa novú leteckú linku na grécky ostrov Mykonos. 

Populárne európske letoviská neboli pre Slovákov hádam nikdy dostupnejšie. Letecké spoločnosti Wizz Air aj Ryanair v uplynulom období nasadili z našich letísk veľmi zaujímavé linky a pri plánovaní dovolenky si máme z čoho vyberať. Najnovšia správa prichádza z letiska v Bratislave a poteší milovníkov Grécka.

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Z Bratislavy priamo do gréckeho raja

Dnes pribúda z Letiska M. R. Štefánika už 19. úplne nová letecká linka v tomto roku a 32. destinácia dopravcu Wizz Air s priamym odletom z Bratislavy. Novinkou sú priame lety z bratislavského letiska na grécky ostrov Mykonos. Lietať sa na ikonický grécky klenot bude 2-krát týždenne, každý pondelok a piatok do 23. októbra, avizuje tlačová správa.

Grécky ostrov Mykonos
Foto: Profimedia

„Sme veľmi radi, že môžeme predstaviť Mykonos ako novú destináciu z Bratislavy, čím rozširujeme ponuku letov Wizz Air pre cestujúcich zo Slovenska,“ uviedla Vera Jardan, manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air.

„Mykonos patrí medzi najvyhľadávanejšie letné destinácie v Stredomorí a teší nás, že ho môžeme sprístupniť ešte väčšiemu počtu cestujúcich vďaka cenovo dostupným letenkám a modernému cestovaniu so spoločnosťou Wizz Air. Spustenie tejto linky je súčasťou nášho dlhodobého záväzku rozširovať našu sieť spojení a vytvárať pre našich zákazníkov ďalšie atraktívne možnosti cestovania,” doplnila.

V priebehu troch týždňov tak pribudli z Bratislavy už tri nové letecké linky – v závere mája to boli nové spojenia do Podgorice v Čiernej Hore, do Tel Avivu v Izraeli a od dnes pravidelné lety na Mykonos.

Mykonos je 19. úplne novou pravidelnou leteckou linkou spustenou s odletom z Bratislavy v roku 2026. Od začiatku roka už pribudli priame lety z Letiska M. R. Štefánika do arménskeho Jerevanu, gruzínskeho Kutaisi, Larnaky na Cypre, Kišiňova v Moldavsku, Berlína, Dortmundu, Varšavy (Chopin), Varšavy (Modlin), Pisy, Ríma (Fiumicino), Nice, Tuzly, Prištiny, Ochridu v Severnom Macedónsku, Podgorice, Tel Avivu a aj dve spojenia do Tirany od dvoch leteckých dopravcov.

Grécky ostrov Mykonos
Foto: Profimedia

Prečo navštíviť Mykonos?

Mykonos môžeme označiť azúrovým rajom, no teší sa aj povesti párty ostrova. Ak obľubujete dovolenky, kde sa vám naskytnú bohaté možnosti na nočný život, v tejto destinácii si prídete na svoje. Užiť si tu môžete aj nádherné pláže a chutné grécke dobroty.

Dovolenka na tomto ostrove však nemusí byť najlacnejšou záležitosťou, no určite sa môže stať nezabudnuteľnou. Ako ukazujú dáta Numbeo, za jedlo v lacnej reštaurácii necháte v priemere 13 eur a za obed pre dvoch v reštaurácii strednej triedy 50 eur. Počas letnej sezóny sa však už podobné ceny stali v mnohých letoviskách bežných štandardom.

Polovicu rebríčka najlepších európskych pláží nájdeme v Grécku

Grécko však nie je iba Mykonos a stojí za to objavovať aj jeho ďalšie ostrovy. Pretože aj keď sa na prvý pohľad môžu zdať podobnými, každý je vo svojej prapodstate úplne iný. A ak milujete nádherné pláže, krok vedľa výberom tejto lokality určite neurobíte.

Ako sme vás informovali, rebríčku najlepších európskych pláží na rok 2026 dominuje práve Grécko. V prvej desiatke sa ich umiestnilo až päť, pričom pláže Elafonisi a Paleokastrits, ktoré sa nachádzajú na ostrovoch Kréta a Korfu, uspeli aj v celosvetovom rebríčku.

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