Z Bratislavy priamo na letnú dovolenku na Mykonos. Letisko dnes spúšťa novú linku, lietať bude 2-krát týždenne

Skvelé správy pre letných dovolenkárov: Bratislavské letisko od dnešného dňa spúšťa novú leteckú linku na grécky ostrov Mykonos.
Populárne európske letoviská neboli pre Slovákov hádam nikdy dostupnejšie. Letecké spoločnosti Wizz Air aj Ryanair v uplynulom období nasadili z našich letísk veľmi zaujímavé linky a pri plánovaní dovolenky si máme z čoho vyberať. Najnovšia správa prichádza z letiska v Bratislave a poteší milovníkov Grécka.
Z Bratislavy priamo do gréckeho raja
Dnes pribúda z Letiska M. R. Štefánika už 19. úplne nová letecká linka v tomto roku a 32. destinácia dopravcu Wizz Air s priamym odletom z Bratislavy. Novinkou sú priame lety z bratislavského letiska na grécky ostrov Mykonos. Lietať sa na ikonický grécky klenot bude 2-krát týždenne, každý pondelok a piatok do 23. októbra, avizuje tlačová správa.
„Sme veľmi radi, že môžeme predstaviť Mykonos ako novú destináciu z Bratislavy, čím rozširujeme ponuku letov Wizz Air pre cestujúcich zo Slovenska,“ uviedla Vera Jardan, manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air.
„Mykonos patrí medzi najvyhľadávanejšie letné destinácie v Stredomorí a teší nás, že ho môžeme sprístupniť ešte väčšiemu počtu cestujúcich vďaka cenovo dostupným letenkám a modernému cestovaniu so spoločnosťou Wizz Air. Spustenie tejto linky je súčasťou nášho dlhodobého záväzku rozširovať našu sieť spojení a vytvárať pre našich zákazníkov ďalšie atraktívne možnosti cestovania,” doplnila.
V priebehu troch týždňov tak pribudli z Bratislavy už tri nové letecké linky – v závere mája to boli nové spojenia do Podgorice v Čiernej Hore, do Tel Avivu v Izraeli a od dnes pravidelné lety na Mykonos.
Mykonos je 19. úplne novou pravidelnou leteckou linkou spustenou s odletom z Bratislavy v roku 2026. Od začiatku roka už pribudli priame lety z Letiska M. R. Štefánika do arménskeho Jerevanu, gruzínskeho Kutaisi, Larnaky na Cypre, Kišiňova v Moldavsku, Berlína, Dortmundu, Varšavy (Chopin), Varšavy (Modlin), Pisy, Ríma (Fiumicino), Nice, Tuzly, Prištiny, Ochridu v Severnom Macedónsku, Podgorice, Tel Avivu a aj dve spojenia do Tirany od dvoch leteckých dopravcov.
Prečo navštíviť Mykonos?
Mykonos môžeme označiť azúrovým rajom, no teší sa aj povesti párty ostrova. Ak obľubujete dovolenky, kde sa vám naskytnú bohaté možnosti na nočný život, v tejto destinácii si prídete na svoje. Užiť si tu môžete aj nádherné pláže a chutné grécke dobroty.
Dovolenka na tomto ostrove však nemusí byť najlacnejšou záležitosťou, no určite sa môže stať nezabudnuteľnou. Ako ukazujú dáta Numbeo, za jedlo v lacnej reštaurácii necháte v priemere 13 eur a za obed pre dvoch v reštaurácii strednej triedy 50 eur. Počas letnej sezóny sa však už podobné ceny stali v mnohých letoviskách bežných štandardom.
Polovicu rebríčka najlepších európskych pláží nájdeme v Grécku
Grécko však nie je iba Mykonos a stojí za to objavovať aj jeho ďalšie ostrovy. Pretože aj keď sa na prvý pohľad môžu zdať podobnými, každý je vo svojej prapodstate úplne iný. A ak milujete nádherné pláže, krok vedľa výberom tejto lokality určite neurobíte.
Ako sme vás informovali, rebríčku najlepších európskych pláží na rok 2026 dominuje práve Grécko. V prvej desiatke sa ich umiestnilo až päť, pričom pláže Elafonisi a Paleokastrits, ktoré sa nachádzajú na ostrovoch Kréta a Korfu, uspeli aj v celosvetovom rebríčku.
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