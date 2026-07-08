Nová pieseň Labubu vyvolala ošiaľ, no rodičia zúria a hovoria o odpade. Miro Jaroš reaguje na kritiku

Miro Jaroš patrí už roky medzi najobľúbenejších detských interpretov na Slovensku. Jeho novinka Labubu však vyvolala medzi fanúšikmi rozporuplné reakcie a spevák sa rozhodol otvorene vysvetliť, ako pieseň vznikla.
Spevák a bývalý účastník speváckej šou Superstar Miro Jaroš má za sebou množstvo piesní, ktoré sa stali súčasťou detských izieb, škôlok aj rodinných výletov autom. Pri novinke Labubu však narazil aj na reakcie, na aké pri jeho tvorbe fanúšikovia nie sú úplne zvyknutí. Časť rodičov a poslucháčov dala najavo sklamanie z témy, spracovania aj použitého efektu na hlase. Spevák sa k vlne komentárov postavil otvorene a fanúšikom vysvetlil, čo za skladbou stálo, svoje vyjadrenie nahral na Instagram, kde si ho môžu všetci vypočuť.
Pieseň Labubu vyvolala kritiku
Novinka Labubu sa od jeho doterajšej tvorby líši už na prvé počutie. Namiesto klasického detského pesničkárskeho štýlu stavila na výrazný trend, rýchlejšie tempo, farebný vizuál a upravený hlas. Práve táto kombinácia časť fanúšikov zaskočila.
Mnohí rodičia priznali, že od Mira Jaroša čakali skôr tvorbu, na akú boli pri jeho piesňach zvyknutí. Na Instagrame sa začali objavovať komentáre, v ktorých fanúšikovia písali, že od Mira čakali niečo iné.
Niektoré reakcie boli sklamané, iné priamo kritické. „Všetky piesne milujeme ale toto je bod mimo, chalani totálne zbožňujú vaše pesničky toto som im pustila a najstarší zahlásil to čo je za blbosť až som zostala smutná, noo ešteže to zachraňujú iné piesne,“ napísala jedna komentujúca.
Ďalší komentár narážal aj na samotnú hračku, ktorá sa s trendom spája. „Škoda tejto piesne, máme ta radi celá rodina ale toto je dosť zle..hlavne keď je táto hračka taká kontroverzná,“ napísala ďalšia. Podaktorí fanúšikovia dali svoje sklamanie najavo veľmi stručne. „Kde je ten starý Miro Jaroš….“ alebo „Nie, nie, prosím, nie.“
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Viacerým rodičom prekážalo aj samotné spracovanie klipu a piesne. Farebný, výrazný vizuál a zvukové efekty na nich pôsobili príliš rušivo, čo vystihol aj jeden z komentárov: „Prosím, ešte nech to viac bliká, málo prestimulované deti máme.“
Popri miernejších výhradách sa však našli aj oveľa ostrejšie slová. Jeden z komentujúcich napísal: „Deti si nezaslúžia takýto odpad.“ Ďalší fanúšik neskrýval sklamanie z toho, ako vníma spevákovu novú tvorbu: „Čo sa to stalo s Mirom Jarošom? Pamätám si, jak robil pekné pesničky pre deti, ale toto.“
Kritiku vnímal ako slušnú spätnú väzbu
Spevák sa rozhodol na vlnu reakcií odpovedať pokojne a bez zbytočného vyhrocovania. Hneď v úvode svojho vyjadrenia priznal, že práve Labubu teraz najviac rezonuje na jeho sociálnych sieťach. „Rád by som sa vyjadril k tomu, čo asi najviac rezonuje na mojich sociálnych sieťach, a to je práve môj najnovší hudobný počin Labubu,“ povedal na úvod svojho vyjadrenia.
Namiesto toho, aby sa voči kritike ostro ohradil, fanúšikom sa poďakoval. Ocenil najmä to, že hoci s piesňou niektorí nesúhlasili, dokázali mu svoj názor napísať slušne.
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„V prvom rade sa chcem poďakovať mojim fanúšikom, že napriek tomu, že sa vám nie všetkým pesnička páči a máte na ňu rôzne názory, viete ich vyjadriť láskavo a s rešpektom. V dnešnej dobe sa toto tak často nevidí a ja som vďaka tomu zistil, akých skvelých fanúšikov mám. Napriek tomu, že ste vyjadrovali nesúhlas s niečím, čo som spravil, robili ste to láskavo a ja som cítil, že ma máte radi. Ďakujem vám za to,“ pokračoval Miro.
Spevák priznal, že s vydaním váhal
Jedna z výčitiek fanúšikov sa týkala aj toho, že trend Labubu už pomaly ustupuje. Miro Jaroš dal svojim fanúšikom za pravdu a otvorene priznal, že pieseň bola odložená v zásuvke dlhšie, než pôvodne plánoval.
„Labubu je pesnička stará asi rok a pol. Áno, máte pravdu, trend Labubu pomaličky ustupuje. Pesnička bola v šuplíku tak dlho, až takmer vyšla z módy. Vždy sa totiž udialo niečo, čomu som dal prednosť, takže ma mrzí, že som tak dlho váhal. Zároveň som si však nedávno povedal, že keď nie teraz, tak kedy. Tak sme ju dali von,“ prezradil.
AI efekt na hlase rozdelil fanúšikov
Ďalšou témou, ktorá fanúšikov zaskočila, bol upravený hlas. Boli totiž zvyknutí na prirodzený prejav Mira Jaroša a prekážalo im, že v piesni počujú efekt, ktorý pôsobí umelo. Aj v tomto prípade spevák kritiku neobišiel. Priznal, že na hlase bol použitý efekt spojený s experimentovaním a novými trendmi.
„Kritizovali ste aj umelú inteligenciu, ktorú sme použili na mojom hlase. Opäť máte pravdu. Je to tak. Keď som pesničku naspieval, Randy experimentoval a skúšal nové trendy. Na môj hlas dal tento efekt a mne sa to tak veľmi páčilo, že som mu povedal, aby to tam nechal. Takže tak, ako poznáte pesničku, tak sa mne páči a som s ňou spokojný,“ vyjadril sa Jaroš.
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Labubu označil za úlet
Veľa fanúšikov mu písalo, že im chýba jeho staršia tvorba a prirodzenejší spev. Miro Jaroš ich preto ubezpečil, že Labubu neznamená nový smer celej jeho hudobnej tvorby. Označil ju skôr za experiment, ktorý si chcel vyskúšať.
„Písali ste aj to, že vám chýba starý Miro Jaroš a že by ste chceli počuť viac môjho hlasu. Môžem vás ubezpečiť, že Labubu bol iba taký úlet, ak to tak môžem nazvať, taký experiment. Na ďalšom projekte Uspávanky budete opäť počuť môj hlas tak, ako ho poznáte z mojej tvorby, čiže bez úprav a bez efektov. Verím teda, že budete spokojní a bude vám robiť radosť,“ prezradil.
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Spevák tak zároveň odhalil, že pripravuje projekt Uspávanky, v ktorom sa chce vrátiť k prirodzenejšiemu prejavu. Fanúšikovia, ktorým Labubu nesadla, sa tak môžu tešiť na tvorbu, ktorá im bude pravdepodobne bližšia.
Umeleckú slobodu považuje za dôležitú
Hoci pieseň vyvolala rozporuplné reakcie, Miro Jaroš zdôraznil, že spätná väzba je pre neho dôležitá. Okrem toho ešte priznal, že ho potešilo, keď zistil, ako veľmi majú fanúšikovia radi jeho prirodzený hlas.
„Je to pre mňa inak také naozaj pekné zistenie, až lichotivé, že máte ten môj hlas radi. Trošku sa asi aj červenám. V každom prípade ďakujem všetkým za názor. Nech už ste mi napísali čokoľvek, je pre mňa ako umelca veľmi dôležité mať spätnú väzbu od ľudí, pre ktorých tvorím,“ dodal.
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Ďalej pripomenul, že ako umelec potrebuje priestor aj na skúšanie nových vecí. Nie každá skladba musí sadnúť všetkým, no aj experiment môže byť súčasťou tvorivého procesu. „Napriek tomu, že nie každému tá pesnička sadla, za seba musím povedať, že je pre mňa veľmi dôležité mať umeleckú slobodu, experimentovať, byť autentický a cez hudbu spoznávať nielen seba, ale aj vás, mojich fanúšikov,“ poznamenal spevák.
Ku konci svojho vyjadrenia podotkol, že pieseň má napriek kritike vysoké čísla na YouTube a viacerým poslucháčom sa páči. „Viem, že mnohým sa Labubu páči, pretože má obrovské čísla na YouTube. Verím, že vám bude robiť radosť aj naďalej. A tí, ktorým tá pesnička úplne nesadla, sa môžu zatiaľ vrátiť k mojej staršej tvorbe, prípadne si počkať na Uspávanky. Verím, že vám budú robiť radosť,“ povedal.
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