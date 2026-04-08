„Myslela som si, že je inteligentnejšia.“ Diváci Sľubu hovoria o najhlúpejšej postave seriálu

Udalosti v seriáli Sľub sa nie vždy vyvíjajú tak, ako by si to diváci želali. Hoci ich výber piesní vždy zvládne potešiť, to isté sa nedá povedať o rozhodnutí postáv. Najmä keď ide o tie, ktoré dokola robia rovnaké chyby a nedokážu precitnúť.
V minulosti sa ľudia sťažovali najmä na nerozhodnú Zuzanu. Tá si totiž uvedomila, že túži len po Michalovi až potom, ako už bol vo vzťahu s inou. A hoci sa zdá, že má ich vzťah ešte nádej, to isté sa nedá povedať o Roháčovcoch. Hana a Milan sa síce dali dokopy a vyzeralo to, že sa zloduch prvej série polepšil, no udalosti tretej série odhalili, že to bolo len na oko.
Označili ju za najhlúpejšiu postavu seriálu
Druhá séria sľúbila divákom napravenie najhoršieho zloducha. Roháč v nemocnici odhalil náročnú minulosť a vďaka novej otvorenosti a zraniteľnosti si opäť získal Hanino srdce, napriek tomu, že ju predtým dostal do väzenia a vzal jej deti. Roháčovci tak opäť začali žiť ako rodina a už po pár epizódach sa ukázalo, že to bola chyba.
O tom, že mu Hana naletela, hovoria diváci už dlhšie. Upozornili pritom, že Milanove maniere od neho začala preberať už aj jeho dcéra Erika, ktorá postupne začala strácať kamarátov. Syn Andrej sa tak ľahko obalamutiť nenechal a stále verí, že sa otcovi raz postaví a rodinu zachráni.
Potom je tu však Hana, ktorá má stále ružové okuliare a stále dúfa, že sa situácia v ich rodine jedného dňa zlepší. Ako nedávno prezradila jej predstaviteľka Anna Jakab Rakovská v markizáckom Teleráne, to, že sa Hana vrátila k Milanovi, vníma hrdinsky, keďže sa nevzdáva lásky z minulosti. Na otázku, prečo sa k nemu vlastne vrátila, odpovedala: „Primárne je za tým láska k deťom, pre ňu je rodina naozaj na prvom mieste a je to veľmi dobrý človek.“
Diváci však takéto pozitívne reakcie nemajú, čo vyplýva aj z ich najnovších komentárov. „Tá Hana je dobre trafená. Stále verí, že ten gumák zelený sa zmení,“ zhodnotila diváčka. „Myslela som si, že je inteligentnejšia,“ nechápavo krútila hlavou druhá.
„Dlho vyzeralo, že v seriáli je najhlúpejšia Zuza, ale Hana je ešte väčšia hlupaňa, úplne naivná. Tak chce najlepšie pre deti, že ani nevidí, ako im tým všetkým, že chce silou mocou spojiť rodinu, ubližuje. Snáď to nebudú dlho naťahovať a Hane akože otvoria oči,“ skonštatovala tretia.
