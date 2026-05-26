V lacnom Actione nakúpia ďalší Slováci. Nová predajňa sa už pripravuje, reťazec hľadá prvých zamestnancov

Ilustračná foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Jakub Baláž
Reťazec Action
Holandský diskont bude na Slovensku atakovať hranicu 50 otvorených predajní.

V polovici mája sme vás informovali o tom, že reťazec Action otvorí koncom mesiaca svoju tretiu košickú predajňu. Metropola východu dlho čakala na svoj prvý obchod, no v súčasnosti sa už Košičanom v tomto smere otvárajú širšie možnosti. Navyše, podľa najnovšej zverejnenej pracovnej ponuky dostane druhé najväčšie slovenské mesto aj štvrtú pobočku so známym logom.

Na pracovnom portáli Profesia.sk totiž spoločnosť hľadá manažment predajne do košického nákupného centra OC Galéria.

V Košiciach sa aktuálne nachádzajú dve predajne reťazca – jedna v nákupnej pasáži Obchodnej galérie Naša na sídlisku Nad jazerom a druhá v obchodnom centre Pri hati na sídlisku Ťahanovce. Čoskoro, konkrétne 28. mája, k nim pribudne aj ďalšia prevádzka na adrese Pri Prachani 4, kde sídli Obchodné centrum Cassovia. Pobočka v OC Galéria teda bude štvrtá.

Takmer 50 predajní

Action od svojho vstupu v roku 2023 zaznamenal pomerne dynamickú slovenskú expanziu a za približne 3 roky stihol otvoriť takmer 50 pobočiek. Najväčšie zastúpenie má v Bratislave, kde na prelome rokov otvoril ďalšie pobočky v OC Central či v Podunajských Biskupiciach.

Koncept, pôvodne pochádzajúci z Holandska, je aktuálne rozšírený v dvanástich európskych krajinách a prevádzkuje viac ako 2 700 predajní. V promomateriáloch láka na štrnásť produktových kategórií, šesťtisíc produktov, z ktorých je väčšina lacnejšia ako dve eurá.

Najnovšia pracovná ponuka je zameraná na kompletný manažment pripravovanej predajne. Tento tím pozostáva zo store managera a troch až štyroch zástupcov. Ponúkaný plat začína na úrovni 1 560 eur mesačne a úspešní uchádzači by mali disponovať potrebnou maloobchodnou praxou a tiež skúsenosťami s manažovaním ľudí.

Hoci Action v predstihu nezvykne komentovať otváranie nových pobočiek, zverejnené pracovné ponuky bývajú relevantným ukazovateľom, čo sa potvrdilo už niekoľkokrát v minulosti.

Pripravuje niekoľko predajní

Hoci sa v uplynulých mesiacoch rýchla expanzia pribrzdila, diskont ju rozhodne ani zďaleka nezastavil. Zároveň, spomalenie expanzie je v tejto fáze celkom prirodzené, nakoľko sa už spoločnosť dostala do kľúčových regiónov a v najbližších mesiacoch sa očakáva skôr dopĺňanie súčasného portfólia kamenných prevádzok.

Podľa dostupných informácií je zrejmé, že logo známeho reťazca v najbližších mesiacoch pribudne okrem Košíc napríklad v Chorvátskom Grobe či Komárne, kde už kompetentní rozbehli nábor budúcich zamestnancov. Začiatkom mája navyše spoločnosť otvorila svoju 48. slovenskú predajňu v Detve.

O tom, že Slováci si reťazec obľúbili, svedčia jeho finančné výsledky. V roku 2024, iba rok po príchode na náš trh, zaznamenal tržby viac ako 75 miliónov eur a zisk na úrovni 2,35 milióna eur.

