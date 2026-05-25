Postupová kalkulačka: Toto sa musí stať, aby Slovensko išlo do štvrťfinále. Pomôcť nám môžu Česi

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom šiestom zápase v základnej B-skupine na MS vo Švajčiarsku s Kanadou 1:5. Bola to pre nich druhá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. O ich ďalšom osude rozhodnú pondelkové a utorňajšie zápasy.
Hoci sme si po posledných dvoch zápasoch zbytočne skomplikovali život a už sme dávno mohli oslavovať postup, situáciu máme stále vo svojich rukách a zo skupiny môžeme stále elegantne vkročiť do štvrťfinále. Stačí, ak v zajtrajšom zápase so Švédskom získame jediný bod a nebudeme musieť riešiť výsledky iných tímov. Postup nám teda zabezpečí aj prehra po predĺžení.
Môže sa to skomplikovať
Ak však zajtra prehráme po riadnom hracom čase, situácia sa výrazne skomplikuje a náš osud budú mať v rukách Nóri, ktorí sú v tabuľke za nami o jeden bod, no na rozdiel od nás, majú pred sebou ešte dva zápasy. Dnes o 16.20 proti Česku a zajtra o 12.20 proti Dánsku. My máme výhodu aspoň v tom, že zajtra pred naším zápasom o 16.20 proti Švédsku budú mať Nóri už dohraté a my budeme vedieť, na čom sme.
V náš prospech hrá aj to, že sme proti Nórom vo vzájomnom zápase vyhrali a v prípade rovnosti bodov skončíme pred nimi. Ak sa nám teda zajtra proti Švédom nepodarí získať aspoň jeden bod, budeme sa musieť spoľahnúť na pomoc Čechov a Dánov s tým, že Nóri budú môcť z týchto dvoch zápasov získať dokopy maximálne jeden bod.
