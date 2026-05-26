Rusi dokážu rušiť signál hlboko na území Európy. Litva hovorí o provokácii a narúšaní bezpečnosti

Rusko je schopné narúšať signály GPS až do vzdialenosti 450 kilometrov od svojej exklávy v Kaliningradskej oblasti. V utorok to vyhlásil Darius Kuliešius, zástupca riaditeľa litovského komunikačného regulátora RRT. Upozornil, že Moskva vďaka tomu môže narušiť GPS signály hlboko v európskom vnútrozemí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu obviňujú európske štáty Rusko z úmyselného narúšania GPS signálov. Rusko to odmieta a tvrdí, že Západ sa ho iba snaží očierniť.
Narúšanie signálu z ruskej strany je už bežné
Moskva však podľa Kuliešiusa tento rok zvýšila počet svojich antén určených na tzv. „spoofing“ GPS. Ide o vysielanie falošných signálov s cieľom narušiť fungovanie iných lokalizačných systémov. V súčasnosti už Rusko disponuje 36 takýmito anténami, kým začiatkom roka malo iba tri. Umiestnené sú v Kaliningradskej oblasti.
„Občasné narúšanie signálov začalo na summite Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse v roku 2023. Odvtedy vybudovali infraštruktúru a takéto narúšanie sa stalo systematickou, trvalou a nekončiacou ruskou provokáciou namierenou proti európskej bezpečnosti,“ objasnil Kuliešius.
Reuters pripomína, že v Európe došlo v minulosti k viacerým prípadom narušenia GPS signálu. Minulý rok v blízkosti Kaliningradu hlásilo problém s GPS španielske vojenské lietadlo, na palube ktorého sa nachádzala ministerka obrany Margarita Roblesová, ako aj lietadlo s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou počas letu do Bulharska. Z narúšania GPS signálov Rusko obviňujú aj Estónsko a Fínsko.
Kuliešius poukázal na to, že ruské aktivity ovplyvňujú aj kvalitu mobilného signálu v blízkosti Kaliningradskej oblasti. Problémy sa prejavujú najmä počas ukrajinských útokov na ruské územie.
