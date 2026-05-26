Rusi dokážu rušiť signál hlboko na území Európy. Litva hovorí o provokácii a narúšaní bezpečnosti

Ilustračná foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Občasné narúšanie signálov začalo na summite Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse v roku 2023.

Rusko je schopné narúšať signály GPS až do vzdialenosti 450 kilometrov od svojej exklávy v Kaliningradskej oblasti. V utorok to vyhlásil Darius Kuliešius, zástupca riaditeľa litovského komunikačného regulátora RRT. Upozornil, že Moskva vďaka tomu môže narušiť GPS signály hlboko v európskom vnútrozemí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu obviňujú európske štáty Rusko z úmyselného narúšania GPS signálov. Rusko to odmieta a tvrdí, že Západ sa ho iba snaží očierniť.

Narúšanie signálu z ruskej strany je už bežné

Moskva však podľa Kuliešiusa tento rok zvýšila počet svojich antén určených na tzv. „spoofing“ GPS. Ide o vysielanie falošných signálov s cieľom narušiť fungovanie iných lokalizačných systémov. V súčasnosti už Rusko disponuje 36 takýmito anténami, kým začiatkom roka malo iba tri. Umiestnené sú v Kaliningradskej oblasti.

„Občasné narúšanie signálov začalo na summite Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse v roku 2023. Odvtedy vybudovali infraštruktúru a takéto narúšanie sa stalo systematickou, trvalou a nekončiacou ruskou provokáciou namierenou proti európskej bezpečnosti,“ objasnil Kuliešius.

Reuters pripomína, že v Európe došlo v minulosti k viacerým prípadom narušenia GPS signálu. Minulý rok v blízkosti Kaliningradu hlásilo problém s GPS španielske vojenské lietadlo, na palube ktorého sa nachádzala ministerka obrany Margarita Roblesová, ako aj lietadlo s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou počas letu do Bulharska. Z narúšania GPS signálov Rusko obviňujú aj Estónsko a Fínsko.

Kuliešius poukázal na to, že ruské aktivity ovplyvňujú aj kvalitu mobilného signálu v blízkosti Kaliningradskej oblasti. Problémy sa prejavujú najmä počas ukrajinských útokov na ruské územie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prorastové opatrenia sú ako Kolombova žena: Všetko zdražuje, podnikateľov čaká ďalšia daňová rana

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac