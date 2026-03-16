Rozbroje v seriáli Sľub: Milostný trojuholník rozhádal aj divákov, kým jedni chápu Zuzanu, iní Michala

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Michalova známosť v deji vyvolala hádky o to, kto je v práve a kto na vine.

Od začiatku bolo v seriáli Sľub jasné, že nič nebude také jednoduché. Hlavná dvojica musela dodržať sľub, ktorý dali pred rokmi svojim najlepším priateľom, a to znamenalo, že sa im zo dňa na deň obrátili životy hore nohami. Napriek tomu našli spôsob, ako fungovať – ako rodičia, manželia aj kolegovia. V jednom prípade to však medzi nimi škrípe o čosi častejšie.

Zuzana a Michal to mali zo začiatku poriadne pestré. Nedalo sa hovoriť o vzájomnom priateľstve a porozumení a keď už to začínalo vyzerať sľubne, do deja vstúpil Igor a vytvoril z toho milostný trojuholník. Ten nakoniec skončil v Michalov prospech, no namiesto toho, aby to pre pár znamenalo šťastný koniec, do deja vstúpila nová osoba.

Je to to isté?

Milostný trojuholník Michal – Zuzana – Igor je už dávno ukončený. Teraz však diváci sledujú nový a to v zložení Zuzana – Michal – Kamila. Po tom, ako totiž Zuzana neustále hľadala na Michalovi chyby a ich vzťah narážal do prekážok, on sa rozhodol, že už nemá cenu snažiť sa o niečo, čo nefunguje. Až po tom, ako si však našiel niekoho nového, sa Zuzana spamätala a uvedomila si, že ho skutočne chce. Bolo však už neskoro.

„Zuza, Zuza, dostala si, čo si chcela,“ zhodnotila to trefne diváčka v komentároch. „Môže si za to sama,“ súhlasila ďalšia.

Zuzana je pritom presvedčená, že jej vzťah s Igorom nezasahoval do jej manželstva s Michalom rovnako ako jeho nový vzťah s Kamilou. Jej argumenty však nepadli na úrodnú pôdu nielen pred ním, ale ani pred divákmi. „Zuzana stále myslí len na seba. V čom bolo iné, keď bola s Igorom? Stále sa pred Michalom na neho lepila a bol u nej každý deň… Veď Michal len chce občas Kamilu priviesť domov, nie aby u neho bývala,“ zhodnotila diváčka.

Našli sa však aj takí, ktorí so Zuzanou súhlasili a naopak sa im po všetkom tomto dohadovaní znepríjemnil Michal. „Mišo je veľmi namyslený,“ odkázala diváčka. Druhá sa rovno pýtala: „Bolo to iné. Zuzka sa ostáva starať o Kubka, Mišo sa vzdal svojho sľubu… začínam ho fakt nemať rada, ako som nemala rada Zuzu. Prečo to robíte, že mi každý seriál zhnusíte?“

