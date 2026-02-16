Zmeny v seriáli Sľub: Hana urobila osudovú chybu a diváci zúria, dcéra Erika začína preberať otcove maniere

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Diváci si všimli, že z milého dievčatka sa stáva malý Roháč.

Rodina Roháčovcov si v obľúbenom seriáli zažila už kadečo. Na začiatku diváci mohli vidieť utláčanú manželku manipulátora, ktorý sa snažil získať deti na svoju stranu. Keď sa mu to však nepodarilo, zmenil prístup a dokonca sa im snažil vnútiť aj novú mamu v podobe jeho priateľky. V tretej sérii sa Roháčovci opäť predstavili ako jedna veľká šťastná rodina, no je to naozaj tak?

Nedávno do Telerána zavítala herečka Anna Jakab Rakovská, predstaviteľka Hany Roháčovej. Ako matka, ktorá miluje najviac na svete svoje deti, sa rozhodla urobiť krok, ktorý však začína ľutovať. Vrátila sa k bývalému manželovi Milanovi Roháčovi, ktorý ju v minulosti nechal zavrieť do basy. Potom, čo na ulici dostal Milan výprask a skončil v nemocnici, si všetci mysleli, že sa zmenil. Začínajú sa však odhaľovať veci, ktoré jasne hovoria, že Milan sa nikdy nezmení, píše Markíza.

Ovplyvňuje aj dcéru

Zatiaľ čo to mal byť Milan, kto sa zmení k lepšiemu, zdá sa, že nakoniec je to jeho dcéra, kto sa mení viac, avšak k horšiemu. „Hrozný je, Hana mu naletela.“, „Ja som od neho iné správanie ani nečakala. Hana mu naletela,“ zhodnotili diváci po posledných epizódach, keď sa ukázalo, že svoje nové milé ja len predstieral.

Čo je však to, čo si najviac všimli, je: „Erička sa nám ako mení ….bude to mať po otcovi?“ Podobné komentáre sa najnovšie objavili aj pod krátkym videom, ktoré zachytáva Eriku v škole. V ukážke vidieť malú žiačku, ako odmietne dať spolužiačke ruku a byť s ňou v dvojici, hoci druhé dievčatko oponuje, že sú spolu vo dvojici vždy. Erika však argumentuje tým, že ona sa s lakomcami nekamaráti.

„Bohužiaľ, to “hlúpe“ správanie jej “vtĺka” do hlavy ten jej tatko nepodarený. Hana urobila neskutočnú chybu, že mu verila a nedala na Andrejove rady… snáď príde včas na to, aby čím skôr odišla od neho,“ skonštatovala diváčka v komentároch. „Preháňajú to so scenárom. Od začiatku bola milá, nedala sa otcovi blázniť aj keď sa ju snažil podplácať hračkami a teraz odrazu je pod jeho vplyvom,“ pridala sa ďalšia a nebola jediná, kto si spomenul na to, že kedysi od strachu od otca Erika nevzala ani bábiku, no teraz sa na neho čím viac podobá.

Zdá sa tak, že Roháč konečne našiel taktiku, s ktorou vie úspešne manipulovať nielen Hanou, ale tiež deťmi. „Správa sa tak, ako vidí doma. Predtým bola milá, zlatá,“ písala iná diváčka. Zmena v rodine je tak už viditeľná a je len otázkou času, kedy si to všimnú aj seriálové postavy.

