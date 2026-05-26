Celé Belgicko je zdesené: Vlak narazil do školského autobusu, hlásia obete na životoch

Viacero ľudí v utorok zomrelo po náraze vlaku do školského autobusu v belgickom Východnom Flámsku. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters a spravodajskej stanice VRT.
Nehoda sa stala okolo 08.15 h na železničnom priecestí pri obci Buggenhout. Okolnosti nie sú jasné, pretože závory boli podľa prvotných správ v čase incidentu spustené. Na mieste zasahuje množstvo záchranárov.
🚨 SCHOOL BUS OVERTURNED AFTER TRAIN COLLISION IN BELGIUM
A train collided with a school minibus at a level crossing this morning around 8:15 AM. Multiple fatalities reported among the children and staff on board.
The barriers were down and lights were red at the time.
„S veľkým zdesením som sa dozvedel o tragickej nehode v Buggenhoute, kde vlak narazil do školského autobusu. Myslím na obete a ich blízkych. Zraneným prajem veľa síl,“ napísal belgický minister vnútra Bernard Quintin na sociálnej sieti X.
Správu aktualizujeme.
